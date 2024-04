Norris no tenía motivos para disculparse por su carrera sprint

Norris había salido desde la primera posición después de una brillante actuación en la sesión de clasificación sobre mojado del viernes, pero todo se torció en la curva 1 de la carrera al sprint después de que saliera peor parado en un forcejeo con Lewis Hamilton.

Tras perder terreno en la parrilla, se encontró con la tierra en el exterior de la larga primera curva a derechas. Y, tras perder agarre al instante, se fue largo y cayó en la clasificación.

Aunque pudo recuperarse y terminó sexto, Norris sintió claramente que debería haberlo hecho mejor.

Hablando por la radio del equipo tras la bandera a cuadros, Norris dijo: "Sí, me equivoqué en la curva 1, culpa mía. Perdí completamente el coche, así que disculpas. Debería haber conseguido más puntos".

Pero el jefe de McLaren, Andrea Stella, se apresuró a decir que en lugar de disculparse el piloto, era el equipo el que debía pedir perdón por no haberle dado un coche más capaz de luchar por las victorias.

"Ciertamente no necesita disculparse porque nosotros necesitamos sus disculpas [por el coche]", dijo Stella a Sky F1.

"Él sabe que podría haberlo hecho mejor, pero apreciamos el máximo esfuerzo y que trabajamos como equipo. Y también esto da una idea del tipo de persona que es.

"Estoy seguro que por ahora se siente como 'he decepcionado al equipo'. [Pero] no te preocupes, Lando, no has decepcionado al equipo. Tenemos que darte un coche mejor y entonces todo será mucho más fácil, en lugar de estar siempre al límite para conseguir algunos resultados importantes.

"Así que depende más de nosotros, y los hombres y mujeres de McLaren están trabajando duro para mejorar el coche".

Aunque Norris probablemente habría tenido la oportunidad de luchar con Hamilton por el liderato al principio si hubiera tenido una mejor primera curva, dudó que al final hubiera sido capaz de esquivar al eventual ganador Max Verstappen.

"Sí, ninguna posibilidad", dijo cuando se le preguntó si la victoria había estado sobre la mesa. "Tal vez podría haber estado una o dos posiciones más arriba. Pero eso fue todo".

"Creo que los Mercedes tenían muy buen ritmo hoy. George [Russell] nos estaba alcanzando bastante rápido y Lewis también tenía buen ritmo. Y luego los Red Bull e incluso los Ferrari, sinceramente.

"Me las arreglé para sobrevivir gracias al DRS. Si no tenía DRS, me quedaba muy atrás de todos ellos. Así que sí, nuestro ritmo de carrera ha sido bastante chocante hoy, algo que nos esperábamos teniendo en cuenta cómo es la pista y las limitaciones del coche".