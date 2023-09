McLaren enfría los rumores de la unión Norris con Red Bull

Los vínculos entre Lando Norris y Red Bull se han acelerado durante el fin de semana del Gran Premio de Italia después de que Norris admitiera que no estaría en contra de formar equipo con su amigo Max Verstappen en algún momento. "Definitivamente es algo a lo que estaría abierto en el futuro", dijo.

"Creo que puedo decir felizmente que Max es probablemente uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Nunca corrí contra él hasta que estuve en la Fórmula 1, pero siempre estuve en la categoría inferior. En karting ya le conocía razonablemente bien.

"En 2012-2013 fue la primera vez que pude verle y conocerle, así que he podido ser testigo de lo que está haciendo, y creo que no es solo que esté en un buen coche y sea capaz de rendir. Creo que no importa en qué coche esté, será capaz de rendir a un nivel similar.

"Sería genial trabajar junto a alguien así y, al mismo tiempo, ver dónde puedo estar frente a él. Estaría abierto a ello. El otro día le invité a McLaren. Así que, si quiere venir en cualquier momento, es muy bienvenido".

El hombre de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, se felicitan mutuamente en Parc Ferme. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris tiene actualmente un contrato en firme con McLaren hasta el final de la temporada 2025, aunque ha firmado un nuevo acuerdo para ampliar su estancia en el equipo con sede en Woking de cara a la campaña 2022.

Los vínculos de Norris con Red Bull son intrigantes porque vienen con el telón de fondo de que el equipo con sede en Milton Keynes es una opción de motor para el equipo McLaren a partir de 2026. No es imposible que, como parte de un acuerdo para asegurar el suministro de una unidad de potencia, McLaren se vea tentado a ceder a Norris antes de tiempo a su rival.

Red Bull tiene a Sergio Pérez bajo contrato hasta finales de 2024, pero hay una posible vacante junto a Verstappen para 2025. Sin embargo, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, ha descartado esta posibilidad y ha insistido en que Norris cumplirá su contrato actual.

Preguntado por Motorsport-Total.com si McLaren rechazaría cualquier oferta para liberar a Norris, Brown dijo: "Correcto. Lando correrá en McLaren hasta 2025. Por supuesto.."

Brown también ha restado importancia a las sugerencias de que McLaren está presionando específicamente para asegurar un suministro de motores de Red Bull, a pesar de que visitó la nueva fábrica de trenes motrices del equipo a principios de este año.

Dijo que era su trabajo mantener conversaciones con todos los fabricantes, ya que McLaren sopesa si continuar o no con su actual socio Mercedes después de 2025. "Fuimos a visitar Red Bull y sus instalaciones y lo que están haciendo es impresionantelo que están haciendo es impresionante", añadió.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, no negó el interés en los servicios de Norris cuando se le preguntó en Monza sobre el británico. Sin embargo, dijo que Red Bull respetaría cualquier contrato que estuviera en vigor.

"Lando es un gran piloto, de eso no hay duda, y se puede ver que su potencial está creciendo", explicó Horner. "Pero él es un piloto de McLaren, y hay que respetar los acuerdos que están en vigor.

"Está haciendo un gran trabajo en el deporte y, por supuesto, tenemos nuestros pilotos confirmados para el 2024. En el 2025 tenemos un asiento libre y, como puedes imaginar, no hay escasez de interés en ese asiento. Pero de momento queda muy lejos".

Red Bull no es el único equipo interesado en los servicios de Norris. Ha sido vinculado a Ferrari, y Motorsport.com entiende que el CEO del Grupo Aston Martin, Martin Whitmarsh, también ha sondeado recientemente al británico sobre un futuro cambio a la escudería con sede en Silverstone.