McLaren empezó 2024 en buena forma, llegando a la quinta ronda de la temporada como el tercer equipo en la jerarquía, por delante de Mercedes.

Pero aunque sigue siendo una fuerza en los circuitos de alta carga aerodinámica, el equipo admitió a principios de año que su persistente debilidad a baja velocidad aún no se había solucionado.

Esa debilidad podría volver a perseguirle en algunos circuitos más que en otros, con el regreso de la F1 al Circuito Internacional de Shanghai como un dolor de cabeza particular para el equipo de Woking.

El trazado de 5,4 km no sólo está plagado de horquillas, sino que también tiene un inicio de vuelta único a través del complejo de curvas 1 a 4, cada vez más cerradas, que combina el tipo de curvas lentas y largas en las que el McLaren carece de agarre en comparación con sus rivales.

"Tengo que decir que de esta primera parte de la temporada, China es la pista que más me preocupa desde el punto de vista de la competitividad", reconoció Stella.

"Tienes muchas zonas de baja velocidad, horquillas. Incluso en la segunda curva, en la tercera, pasas mucho tiempo en curvas largas.

"Y creo que ha sido un tema que he estado repitiendo. Hasta ahora, no hemos sido capaces de mejorar el coche lo suficiente en estas curvas largas de baja velocidad, de velocidad media.

"Así que desde el punto de vista de la competitividad, esperaría una situación más difícil que aquí en Suzuka, Australia y la primera parte de la temporada".

"China puede ser un poco de limitación de daños para nosotros. Y luego a partir de Miami, esperemos que empecemos una especie de mejor etapa de esta temporada 2024 y más por venir en la segunda parte de la temporada."

Pero Stella también reconoció que el hecho de que China acoja el primer formato sprint de la temporada ofrece algunas oportunidades, ya que los equipos sólo tendrán una sesión de entrenamientos libres para familiarizarse con el circuito y su nuevo asfalto antes de la clasificación sprint.

"Definitivamente va a ser un evento desafiante, desde varios puntos de vista. ¿Cuál será la situación del asfalto?

"Al mismo tiempo, no hay que olvidar que China ha sido uno de los circuitos con más graining. ¿Cómo lo afrontarán los neumáticos?

También es una pista complicada en términos de equilibrio entre algunas curvas de muy alta velocidad, como la entrada en la primera curva, y muchas secciones de baja velocidad.

"Viéndolo de forma aislada, da quebraderos de cabeza. Pero una vez que lo ves desde un punto de vista competitivo, creo que tienes que pensar: 'Si no hago un trabajo perfecto, sino un poco mejor que los demás, entonces esto podría ser una gran oportunidad".

Con información de Jonathan Noble

