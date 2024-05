Al ser tan difícil adelantar en las calles de Montecarlo, la mayor ventaja proviene de la posición en pista. Esto significa que el hombre de la pole, Charles Leclerc, es el claro favorito a la victoria si puede realizar una salida limpia contra Oscar Piastri, que saldrá desde la primera fila, y liderar la salida de la primera curva.

La relativa facilidad con la que los pilotos pueden mantener sus posiciones significa que pueden gestionar fácilmente su ritmo y prolongar los stints, por lo que hay poco riesgo de que la degradación provoque una caída en el orden.

A ello se suma el hecho de que el undercut no es tan potente, ya que el circuito de baja energía hace que el neumático duro , que la mayoría cambiará , tarde un poco en alcanzar la temperatura adecuada.

Como dijo el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra, sobre el undercut: "No es realmente potente, sinceramente. Porque con el C3 [el duro], se necesitan algunas curvas, alrededor de media vuelta, porque la energía es bastante baja para que los neumáticos entren en la ventana.

"Así que incluso si entras en boxes una vuelta más tarde, todavía puedes mantenerte delante del coche que paró antes que tú. Así que no es realmente potente".

Con una ventana de parada en boxes probable para el medio en el que la mayoría comenzará siendo alrededor de la vuelta 25 a 35, Berra no ve mucha oportunidad para una jugada de estrategia.

Cuando se le preguntó si había algo que un equipo perseguidor pudiera hacer contra el líder de la carrera, dijo: "No, aquí realmente no, no hay nada que puedas inventar realmente. La posición en pista llevará a la decisión. Desafortunadamente, en términos de estrategias aquí, sabemos que Mónaco es un circuito bastante único".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Pero a pesar de la falta de opciones, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, reconoció que hay algunos factores que podrían darle una oportunidad, incluso si Leclerc se mantiene al frente en la primera curva.

"Siempre pensamos en ello como una procesión, pero en realidad hay coches de seguridad y podríamos tener una bandera roja", dijo.

"Además, los neumáticos parecen bastante delicados. El año pasado vimos fases en las que la gente pasaba por el graining. No es necesariamente que esto conduzca a adelantamientos [en pista], pero necesitas el ritmo en una determinada fase porque el hueco para entrar en boxes puede abrirse".

"Y si en ese momento estás pasando por graining, entonces tu carrera empieza a alterarse. Así que hay unas cuantas variables que pueden determinar el resultado de esta carrera".

Otro factor que podría ayudarle es el hecho de que, con Piastri segundo en la parrilla y Lando Norris dos puestos por detrás, el equipo puede jugar estrategias con dos coches cerca de la cabeza.

Y añadió: "Sin duda, tener dos coches cerca de la cabeza nos dará más posibilidades, pero en este circuito nunca aprovecharías estas posibilidades si eso significara que acabarías en tráfico".

"No hay tantas posibilidades como normalmente, pero aún así la carrera puede ser bastante accidentada. Así que en lugar de enfocarla como si fuera a ser una procesión, la enfocamos como si pudiera haber muchos escenarios, y tenemos que estar preparados para ellos".