McLaren pone en pausa un nuevo suelo para su coche: llegará en el momento adecuado

Tras un inicio de temporada en el que el MCL38 se presentaba todavía como una especie de obra en construcción abierta, ya que el equipo no había podido completar el trabajo que se esperaba en invierno, McLaren ha sido el equipo que ha hecho los progresos más significativos durante la temporada y ahora tiene el coche como referencia en la parrilla.

El paquete llevado a Miami es sin duda el que ha cambiado la suerte de este monoplaza, tanto que ha llevado al equipo a adoptar un enfoque más cauteloso con respecto a las actualizaciones. Sabiendo que tenían un coche competitivo que podía seguir el ritmo de los Red Bull, los ingenieros de Woking decidieron esperar y estudiar a fondo el coche antes de montar más novedades que podrían haberlo empujado en la dirección equivocada.

Durante esta temporada, de hecho, muchos equipos han tenido problemas con los desarrollos, como Ferrari, Aston Martin y Racing Bulls, que volvieron a los suelos de especificaciones anteriores en un intento de resolver las dificultades que habían encontrado. Más recientemente, Mercedes también ha introducido una nueva unidad, de cuyos efectos, sin embargo, aún no están del todo seguros: por el lado de los números, aporta el aumento de carga necesario, pero por el otro también ha traído un desequilibrio en términos de balance.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, parada en boxes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Desde este punto de vista, dada la sensibilidad de este elemento, el equipo británico ha optado por esperar, pero antes del final de la temporada deberían llegar más noticias que insuflen nueva vida a la lucha por los dos títulos mundiales. Un tema importante mientras Red Bull lidia con las dificultades en el BR20, que también ven al fondo entre los culpables: para ello, desde el GP de Holanda, Max Verstappen ha vuelto a una mezcla específica de varias unidades traídas durante el año, aunque la base sea el fondo utilizado al inicio de la temporada.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, explicó que una de las razones por las que su escudería no ha encontrado obstáculos en las etapas intermedias del campeonato este año es que sólo han hecho una actualización importante, minimizando así el riesgo de problemas. A partir de ahí, se ha dado tiempo para comprender y estudiar a fondo su funcionamiento en pista, limitándose, al menos hasta la cita de Holanda, a trabajar en los alerones para adaptarlos a los distintos trazados.

"No hicimos una actualización importante después de Miami. La siguiente actualización, no tan importante como la de Miami, se hizo en Zandvoort y no afectaba a todo el fondo, sólo a un detalle. Se trataba de otras zonas del coche".

"Pero hay una razón por la que no hemos traído algunas actualizaciones: porque vemos que si lo hubiéramos hecho todo en poco tiempo, podríamos haber tenido dudas cuando estas piezas se hubieran probado a escala real en el coche de verdad. Así que nos estamos tomando nuestro tiempo para convencernos de que el desarrollo está maduro para llevarlo a la pista".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, durante la parada en boxes Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Aunque McLaren consiguió dominar el reciente fin de semana del Gran Premio de Holanda, Stella cree que ese rendimiento fue la excepción y no la norma, con diferencias mínimas entre los coches. Sin embargo, por otro lado, también es cierto que el resultado de Monza demuestra que el MCL38 se está convirtiendo en un coche cada vez más completo, ya que el año pasado tenía dificultades en circuitos de baja carga, donde entonces surgían esos problemas de resistencia aerodinámica de los que aún adolecía el MCL60.

"Creo que el orden de parrilla depende mucho de la capacidad de los pilotos para explotar el agarre disponible, más que de si el coche es dominante. Si miramos los tiempos por vuelta, en lugar de fijarnos simplemente en las primeras posiciones, vemos que todos los pilotos de los cuatro equipos más rápidos estaban en condiciones de ocupar la primera posición de la parrilla."