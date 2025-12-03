Antes de estar al frente de un equipo de Fórmula 1, Helmut Marko y Christian Horner fueron pilotos. Andrea Stella llegó a la cima de McLaren completando un periplo como ingeniero, crecido y desarrollado en equipos de alto nivel. Probablemente no sea casualidad que los dos equipos dispuestos a jugarse el título de Campeón del Mundo de Pilotos en Yas Marina tengan directrices muy diferentes. Por un lado hay un piloto en el centro del proyecto, por otro el ethos del equipo es la prioridad.

Dos filosofías polarmente opuestas que se juegan el Campeonato del Mundo de 2025 en los últimos 300 kilómetros de una temporada muy larga y agotadora. Sea cual sea el resultado final, quien salga perdedor de la noche de Abu Dhabi tendrá mucho que lamentar. Esto es inevitable. Si son un puñado de puntos los que determinan un éxito o una derrota, yendo hacia atrás en un campeonato con un calendario de nada menos que 24 fines de semana de carreras, la lista de episodios que se han dejado puntos cruciales por el camino es muy larga.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Si es Max Verstappen quien tiene que sacar la bandera blanca, las recriminaciones serán limitadas. El sistema de Red Bull es el mismo desde hace años, cimentado por la consecución de cuatro títulos de Campeón del Mundo de Pilotos (y dos de Constructores).

La situación en McLaren es diferente. La gestión general del equipo ha funcionado a la perfección durante los dos últimos años, y los títulos de Campeón del Mundo de Constructores de 2024 y 2025 lo confirman. Pero, ya se sabe, por mucho que los equipos se empeñen en transmitir el mensaje de que los dos títulos mundiales son equivalentes, ganar el reservado a los pilotos en términos de prestigio y visibilidad sigue siendo el objetivo final.

La temporada pasada Verstappen nunca estuvo expuesto al riesgo real de la derrota, pero en 2025 la situación ha cambiado radicalmente. Desde que arrancó la temporada en el circuito de Melbourne, Max nunca ha sido líder de la clasificación general, y si consiguiera serlo bajo la bandera a cuadros en la última carrera de la temporada para McLaren sería una burla atroz. El fin de semana de Yas Marina será crucial para el grupo "papaya", no sólo para su presente, sino también para su futuro.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

No sólo está en juego el campeonato de pilotos, sino también la eficacia de un método. Si Norris o Piastri dan en la diana, Andrea Stella, junto con Zak Brown, podrán hinchar el pecho. Lo habrán hecho "a su manera", confirmando sobre el terreno que es posible subir al techo del mundo sin tener que tomar necesariamente ese camino (tan amado, sobre todo en Italia) que implica bautizar a un primer piloto y sacrificar al segundo. Pero si en la noche de Yas Marina debe ser Verstappen quien gane su quinto título mundial, será el momento de inevitables reconsideraciones en McLaren, sobre un método, un enfoque, una filosofía. El fin de semana de Abu Dabi, sea como sea, marcará un antes y un después.