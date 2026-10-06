McLaren busca la revancha en Singapur; Houldey: "Queremos ganar las dos carreras"

McLaren tiene que volver a encontrar su camino: las dos victorias de Lando Norris en Hungría y los Países Bajos parecen ya muy lejanas, aunque ambas carreras marcaron el inicio y el final, respectivamente, de la pausa de verano.

Desde que el equipo de Woking introdujo el último paquete de actualizaciones, el MCL40 parece haber perdido el hilo del desarrollo: tanto en Bakú como en Sepang, los monoplazas de color papaya han mostrado un claro descenso en el rendimiento, por lo que en la tercera prueba del tríptico que se celebra en Singapur hay ganas de invertir la tendencia y volver a apuntar alto.

Neil Houldey, director técnico de Ingeniería Aplicada de McLaren, parece tener las ideas muy claras: "Singapur supone un reto único porque sabemos que las temperaturas subirán considerablemente; por lo tanto, debemos asegurarnos de que el sistema de refrigeración esté optimizado, ya sea para el motor, la caja de cambios, los frenos o incluso el piloto. En cuanto a la configuración, el trazado exige encontrar el equilibrio adecuado entre mantener el coche en el rango aerodinámico correcto y un buen comportamiento sobre los baches y los bordillos".

El circuito urbano, donde se corre de noche y con un formato condicionado por la carrera Sprint, debe relanzar las ambiciones de McLaren... "Creemos que no hemos aprovechado al máximo el potencial del coche en las dos últimas carreras; por lo tanto, tenemos la oportunidad de analizar los datos y asegurarnos de sacar el máximo partido al MCL40 en Singapur".

"Quizá nuestro coche no sea el más adecuado para las curvas lentas de 90 grados típicas de Marina Bay, pero este año hemos visto cómo varían las relaciones de fuerza de un circuito a otro. Nuestro objetivo será maximizar el rendimiento en todos los ámbitos y ver qué resultados obtenemos en términos de tiempos por vuelta".

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El equipo de Woking, además de los problemas de configuración y aerodinámica, también ha tenido dificultades para sacar el máximo partido a la unidad de potencia Mercedes montada en el MCL40 de Lando Norris, con una pérdida de un par de décimas por vuelta debido a la imposibilidad de alcanzar la velocidad máxima adecuada. A juzgar por las palabras de Houldey, las dudas deben de haberse disipado gracias al análisis exhaustivo de los datos...

"Dado el tiempo limitado del que se dispone en los entrenamientos libres durante un fin de semana Sprint, la preparación previa a la carrera cobra aún más importancia. Llegaremos con un plan claro, aunque estaremos preparados para adaptarnos a los cambios en las condiciones de la pista, a la entrada del coche de seguridad o a posibles accidentes".

El ingeniero no se anda con rodeos... "Queremos ganar ambas carreras y sabemos que tenemos un coche rápido, pero debemos ser capaces de aprovechar todo su potencial. Las dos últimas carreras no han dado los resultados esperados, pero nos han proporcionado datos valiosos y han puesto de manifiesto áreas de mejora. Ahora debemos dejar atrás esas carreras, utilizarlas como estímulo y centrarnos por completo en hacerlo bien en Singapur. Aún quedan siete Grandes Premios para el final de la temporada y todo sigue abierto en lo que respecta a los puestos en el podio en ambos campeonatos".

La ambición de McLaren es alcanzar a Ferrari, segunda entre las escuderías, que mientras tanto ha ampliado a 89 puntos su ventaja en el campeonato de Constructores.