La Fórmula 1 debería tratar de "arreglar" los claros fallos en las reglas de carrera que surgieron en el Gran Premio de Austria, considera el jefe de McLaren, Andrea Stella.

El jefe de la escudería cree que esta acción es esencial si la F1 quiere ofrecer un buen espectáculo en la pista en lugar del tipo de controversias que empañaron la famosa batalla por el título de 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Stella vio cómo su piloto Lando Norris fue eliminado del GP de Austria tras una colisión con Verstappen al final de la carrera, con quien el británico había estado luchando durante varias vueltas.

Pero su choque en la vuelta 64, por el que Verstappen recibió una penalización de 10 segundos, no fue el único aspecto de la carrera que ha dejado a McLaren con la sensación de que las cosas debían ser manejadas mejor por el organismo rector de la F1.

Cree que la FIA debería haber sido más dura con el movimiento de Verstappen en la frenada al principio de la carrera, que se debería haber aplicado el sentido común para que Norris recibiera una penalización de límites de pista después de abrirse después de un adelantamiento fallido, y que el castigo de Verstappen por el acercamiento no se ajustaba al crimen, ya que todavía salió de la carrera con su ventaja en el campeonato ampliada.

Stella cree que hay suficientes motivos para que la F1 lleve a cabo un análisis en profundidad de los problemas en juego, y busque formas de evitar que este tipo de batallas en el futuro terminen en más accidentes.

"Esta carrera nos ha dado mucha información útil para solucionar algunos de los aspectos necesarios para que podamos disfrutar de este tipo de batallas hasta la bandera a cuadros", explicó Stella.

"Para mí es una gran pena que no hayamos visto las últimas seis o siete vueltas, porque habrían sido bastante entretenidas.

"No fueron entretenidas porque simplemente no se cumplieron las reglas. Hubiera bastado con darle a Max la advertencia [por moverse en la frenada], como una bandera blanca y negra - para que no lo vuelva a hacer. Y él habría sido mucho más prudente al cerrar la puerta a Lando.

"Entonces, cuando se trata de límites de pista - creo que si el límite de pista es porque estás tratando de adelantar a alguien y te bloqueas un poco - entonces me pregunto ¿qué tipo de carreras vamos a tener si esto se hace cumplir de esta manera?

"Los pilotos| ni siquiera intentarán adelantar, porque 'oh, me costará uno de los tres strikes de los que dispongo'.

"Creo que esto se puede resolver fácilmente. No estamos molestos por esto, pensamos que es está mal pero es importante que se aborde para el futuro, porque queremos ver una distinción entre los límites de pista que son genuinos, porque estás tratando de tomar una ventaja en términos de línea de carrera, y los límites de pista que vienen con una gran pérdida de ventaja porque te saliste y tienen que ver con las maniobras de carrera que todos disfrutamos."

Lando Norris, McLaren MCL38, se retira de la carrera con un pinchazo trasero y daños tras el contacto con Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, mientras luchaban por el liderato Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Stella también ha cuestionado el nivel de la sanción impuesta a Verstappen, ya que la penalización de 10 segundos no le costó al holandés una posición, y en general salió del incidente con una mayor ganancia porque Norris tuvo que retirarse.

Con los recuerdos en la F1 todavía muy frescos de las repetidas colisiones entre Verstappen y Hamilton en 2021, Stella espera que la F1 pueda tomar medidas para no arriesgarse a repetir ese tipo de problemas.

Hablando sobre la penalización, Stella dijo: "Es complejo, porque a veces el resultado puede ser menor. A veces puede ser grande, como en este caso, con un coche eliminado y el otro coche con una carrera muy comprometida".

"No quiero estar en una posición en la que hago sea simple o 'muy claro', pero creo que los 10 segundos, como penalización fueron ineficaces.

"Tenemos al piloto que estamos tratando de perseguir en la clasificación ganando al final 10 puntos. Definitivamente merece una reflexión.

"Estoy seguro de que la FIA abordará este caso, como he dicho antes, como un episodio que nos da una riqueza de casos que deben ser analizados y pensar, ¿cómo avanzamos?

"No queremos ver otro 2021. Creo que no fue un buen momento en la Fórmula 1. Puede que fuera entretenido, pero no por buenas razones".

Lando Norris, McLaren MCL38, se retira en boxes tras el contacto con Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, mientras luchaban por el liderato Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Mejor control

Stella sugiere que el mayor cambio que le gustaría ver es una aplicación más estricta de las normas, en lugar de que tengan que entrar en juego nuevas regulaciones.

"Hay que aprovechar esta oportunidad para endurecer los límites y, para ser justos, hacer cumplir algunas de las normas que ya están en vigor", afirma.

"Tenemos que tener muy claro que no se puede abusar de estas normas de forma que luego quede margen para hacer un par de veces la misma maniobra y a la tercera vaya a haber un accidente. Incluso estadísticamente, va a haber un accidente.

"Como digo, obviamente hay frustración pero, para mí, lo importante es que esto se tome ahora como una oportunidad para la FIA, y para el deporte, para que podamos en el futuro, esperemos, disfrutar de más de estas batallas.

"Este significa que McLaren está en condiciones de competir con Red Bull, pero sabiendo que esto no va a terminar con una colisión".

Stella también confirmó que McLaren tuvo la claridad de ideas en los momentos posteriores a la colisión, cuando Norris regresó a boxes para cumplir la sanción de cinco segundos que se le había impuesto por una infracción de los límites de la pista.

Si el equipo no hubiera cumplido la sanción de esa manera, Norris habría recibido una penalización en parrilla para el GP de Gran Bretaña.

Preguntado sobre si McLaren no había tocado el coche durante cinco segundos como exige el reglamento, Stella dijo: "Eso es lo que hicimos. Y entonces evaluamos que el coche no estaba en condiciones de continuar porque la carrocería estaba completamente destrozada, por desgracia, no sólo el suelo".