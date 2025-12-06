McLaren: el secreto está en el frontal, mientras Red Bull se centra en la eficiencia

Diez meses de batallas, duelos, victorias y reveses encontraron su epílogo en Abu Dhabi, quizá de la forma más fascinante. Lo que parecía destinado a ser un desafío de dos hombres se convirtió, sorprendentemente, en una rivalidad a tres bandas por el título. En el duelo teñido de papaya entró Max Verstappen, experto en aprovechar las oportunidades que McLaren dejaba en el camino para mantener vivas sus esperanzas.

Un reto que ahora los de Woking quieren cerrar y ganar, haciendo realidad esa superioridad técnica mostrada a lo largo de la temporada. Incluso en Abu Dhabi esa ventaja podría resultar decisiva, porque el trazado de Yas Marina potencia algunas de las cualidades no sólo del MCL39, sino también de Lando Norris, siempre competitivo en esta pista en el pasado.

Uno de los puntos fuertes del McLaren es su amplia ventana de carrera, una característica que hoy marcó una diferencia inmediata. El británico ha podido así concentrarse en el trabajo de detalle sin tener que alterar la base de la puesta a punto, yendo en busca no sólo de las últimas centésimas, sino sobre todo de esas sensaciones capaces de ponerle en plena armonía con el coche.

Lando Norris, McLaren Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Las casi cuatro décimas infligidas a la competencia demuestran que el fin de semana ha empezado de la manera correcta y que, por encima de todo, el objetivo de Norris no es conformarse, sino luchar por la victoria y cerrar la carrera apoyándose únicamente en sus propias fuerzas. Este es el mejor antídoto contra la presión, y es interesante ver de dónde vienen esas cuatro décimas ganadas sobre la competencia, en particular sobre Verstappen.

Un análisis de los datos muestra claramente la superioridad del británico y del monoplaza de Woking en las curvas de media distancia, que ya habían sido el coto de caza ideal para el McLaren en otras fases de la temporada. En Yas Marina, estas curvas dominan gran parte del trazado y desempeñan un papel crucial en la gestión de los neumáticos.

El trazado de Abu Dabi, especialmente tras el cambio de trazado en 2021, combina dos almas: la más rápida, marcada por las largas rectas del segundo sector, y la de las curvas de velocidad media, que hacen que el primer y segundo parciales sean decisivos en términos de rendimiento. Es precisamente en este equilibrio donde se separan las filosofías de McLaren y Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El MCL39 nunca ha sido un coche especialmente eficiente, sobre todo cuando las configuraciones se inclinan hacia soluciones de carga media o baja, como se ha visto hoy en Abu Dabi. Por eso el tiempo hay que construirlo en otro sitio, en las curvas, y es precisamente ahí donde afloran las cualidades del McLaren, claramente evidentes en el primer y tercer sector, donde Norris marcó tiempos récord.

En la curva 1, por ejemplo, Norris consiguió ser unos 10 km/h más rápido que Verstappen, ganando inmediatamente una décima y media. Lo que parece marcar la diferencia es el molesto subviraje del que se quejó el holandés durante gran parte de la sesión, algo que también confirmó Helmut Marko en su análisis posterior a la sesión.

Un tema que encuentra una nueva confirmación al observar la evolución de la diferencia en el tercer sector, caracterizado por curvas diferentes pero muy representativas. De hecho, el mismo subviraje reaparece en la curva 9, donde la mayor precisión del tren delantero del McLaren y la carga generada permiten seguir una trayectoria más suave, cerrando la trazada ya a mitad de curva. Hemos hablado muchas veces de cómo, en curvas largas, el tren delantero del MCL39 puede marcar la diferencia, y esto también está apareciendo en Abu Dhabi".

Comparación telemétrica Verstappen - Norris FP2 Abu Dhabi Foto de: Gianluca D'Alessandro

Igualmente significativo es lo que emerge en la zona del hotel. Aquí, más que la gestión del tren trasero, el problema parece derivar de un tren delantero que lucha por cerrar la trazada. En las curvas 12 y 13, las más lentas, no se aprecian dificultades particulares, pero la diferencia surge sobre todo en la curva 14, saliendo de la zona del hotel.

Se trata de una curva especialmente insidiosa, caracterizada por un peralte negativo que tiende a empujar hacia el exterior, por lo que se hace imprescindible contar con un tren delantero preciso. No es casualidad que sea en este punto donde Norris es capaz de mantener el acelerador abierto durante más tiempo, especialmente en la entrada, aportando unos 8 km/h más de velocidad en la entrada. Un margen que se amplifica en las últimas curvas del trazado.

La única arma que le queda a Red Bull, obligado a lidiar con ese molesto subviraje que le ha frenado varias veces durante la temporada, es una configuración descargada, indispensable para mejorar la eficacia aerodinámica y ganar en las rectas. Se trata de una elección consciente, y no es de extrañar que Verstappen construyera su tiempo precisamente en el segundo sector, caracterizado por dos largas rectas, donde registró un margen de unos 6 km/h sobre el MCL39 con el DRS abierto.

El desafío se juega en dos filosofías opuestas de interpretar el coche y la pista. McLaren ha empezado con buen pie, mientras que a Red Bull le espera una larga noche: como ha reconocido el propio Verstappen, la de hoy ha sido una lucha constante con el coche. Arreglar ese subviraje congénito será crucial para intentar explotar la única carta que les queda: sorprender a McLaren. Se espera que la pista evolucione mucho y eso podría ayudar a encontrar agarre, pero ¿será suficiente?