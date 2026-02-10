McLaren y Williams ya están en pista en Bahréin: hoy han tenido un día de filmación

Para verlo en pista tuvimos que esperar hasta el tercer día del Shakedown a puerta cerrada en Barcelona. Luego, para admirarlo con su nuevo diseño, la librea 2026, tuvimos que esperar hasta ayer, víspera de la primera prueba a puerta abierta de la nueva temporada de Fórmula 1. Hoy, el McLaren MCL40 ha salido a pista con su diseño definitivo.

Lo ha hecho aprovechando el primero de los dos días de rodaje que los equipos de Fórmula 1 tienen a su disposición a lo largo del año. Se han recorrido 200 kilómetros para las grabaciones comerciales, aprovechando la nueva librea, pero también para comprobar que todos los sistemas del MCL40 funcionaban perfectamente de cara al primer día de pruebas previsto para mañana.

Al volante del monoplaza diseñado por el equipo dirigido por Rob Marshall se alternaron Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos titulares.

El actual campeón del mundo rodó por la mañana, mientras que el australiano lo hizo por la tarde. 100 kilómetros cada uno para estar a la par, tal y como lo estarán también durante esta temporada.

McLaren ha anunciado que este año volverá a tratar a Norris y Piastri de la misma manera, a pesar de que Lando ganó el título mundial en 2025. Mientras tanto, mañana solo Oscar Piastri estará al volante del McLaren. El segundo día estará dedicado por completo a Lando Norris, mientras que el tercero veremos a ambos en el MCL40, con Norris por la mañana y Piastri por la tarde.

No solo McLaren, porque hoy en Baréin hemos podido apreciar otro monoplaza con la decoración definitiva y que aún no habíamos visto en acción hasta ahora.

El Williams FW48, tras saltarse el shakedown a puerta cerrada de Barcelona que tuvo lugar a finales de enero, realizó el shakedown en Silverstone y hoy ha aprovechado el primer día de rodaje.

Al igual que McLaren, el equipo de Grove también ha alternado a sus dos pilotos titulares, con Carlos Sainz rodando por la mañana y Alexander Albon sustituyendo al madrileño en los 100 kilómetros recorridos por la tarde.

Recordemos que en ambos días de rodaje se utilizaron neumáticos Pirelli «demo», es decir, compuestos que no se utilizan durante la temporada.