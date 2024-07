El mercado de pilotos agoniza. En el paddock de Silverstone se suceden las reuniones en el hospitality entre los managers de los pilotos que siguen a la caza de un asiento y los equipos que tienen asientos libres. Reuniones en las que se está preparando todo para llegar a acuerdos que, sin embargo, siguen en stand-by por culpa de Mercedes. Todavía no ha habido anuncios oficiales sobre el piloto que sustituirá a Lewis Hamilton, y aunque todo parece ir en la dirección de Kimi Antonelli, hasta que no haya confirmación definitiva, hay quien espera dar el golpe in extremis. Hablamos, por supuesto, de Carlos Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Erik Junius

El español ha confirmado en numerosas ocasiones que quiere tomarse su tiempo para llegar sin remordimientos a una elección crucial para el futuro de su carrera. Con esto en mente, es comprensible que Sainz, antes de firmar con Alpine (el primer equipo en la lista de Carlos después de los equipos punteros), quiera asegurarse de que un asiento en Mercedes no quede vacante.

Sin embargo, Toto Wolff no dispone de mucho tiempo porque es el propio Sainz quien no lo tiene. Después de alargar el tiempo con Williams y Audi (que posteriormente se molestaron por la posición de Carlos), ahora se la juega con Alpine. Mientras la ventana de Mercedes siga abierta, es probable que Sainz también intente alargar el tiempo de negociación con la escudería de Enstone, pero ahora estamos en las últimas.

El estancamiento también tiene repercusiones para Williams. Las negociaciones iniciadas por James Vowles apostaban fuertemente por Sainz, pero tras el fin de semana de Barcelona de Carlos tiró del freno y desde entonces Williams parece estar a la espera.

En el paddock también hay quien relaciona el silencio de Vowles con la decisión de Mercedes, con la esperanza de conseguir a Antonelli en caso de que el equipo decida apostar por Sainz. Incluso en la escudería británica son conscientes de que es una posibilidad remota, pero ante la duda el equipo de Grove prefiere esperar. En el banquillo está Valtteri Bottas, que lleva tiempo siendo candidato para Vowles. Ambos se conocen muy bien de sus días en Mercedes.

Esteban Ocon, equipo Alpine F1 Foto de: Erik Junius

Esteban Ocon, por su parte, ha elegido Haas. La dirección del francés se ha reunido varias veces con el director del equipo, Ayao Komatsu, y todo apunta a que el acuerdo se hará oficial en los días que median entre el fin de semana de Silverstone y el Gran Premio de Hungría.

La situación de Audi sigue siendo muy nebulosa. El director del equipo, Andreas Seidl, ha recibido un "no, gracias" de al menos cuatro pilotos, y ahora se verá obligado a buscar una solución alternativa. Un desaire para un equipo que va camino de convertirse en oficial por derecho propio.

La opción de Liam Lawson sería bienvenida, pero de nuevo la situación para Audi no es nada sencilla. El neozelandés sólo será libre de abandonar el grupo Red Bull (al que está ligado por contrato) si no se le ofrece un asiento titular en Racing Bull para el Mundial de 2025, una condición posible pero no probable.