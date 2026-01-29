Mercedes y sus 500 vueltas en tres días que dan mucha confianza para el 2026

Quinientos vueltas en tres días, muchas sonrisas y una buena dosis de confianza de cara a las próximas pruebas de Sakhir, previstas para mediados de febrero. Mercedes abandona Barcelona con más certezas que dudas, un resultado nada desdeñable teniendo en cuenta que nos encontramos ante una de las revoluciones técnicas más importantes en la historia de la Fórmula 1.

Unidades de potencia completamente renovadas, aerodinámica revisada y numerosos sistemas que probar tras el gran trabajo realizado en fábrica representaban un terreno en el que había que moverse con cuidado en las primeras pruebas. No en vano, el verdadero objetivo de las pruebas de Barcelona era acumular el mayor número posible de vueltas para verificar su fiabilidad y validar el W17 en comparación con los datos esperados.

En este sentido, la estrella cerró las pruebas españolas con una sonrisa: ya al final del segundo día, los técnicos admitieron que incluso iban adelantados con respecto al calendario, una señal que inmediatamente alimentó la confianza. A esto se suman las 167 vueltas completadas hoy, lo que eleva el total a 500 vueltas en solo tres días, casi cincuenta más que las acumuladas el año pasado en Baréin.

George Russell, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

"Sí, creo que ha sido una buena puesta a punto. Hoy también hemos dado muchas vueltas, así que ha sido un kilometraje excelente para el equipo y estoy contento porque estoy aprendiendo mucho sobre el coche. Y ahora estoy deseando volver a Baréin», dijo Antonelli al final de su turno, tras haber rodado por la mañana antes de ceder el volante a su compañero de equipo.

Un objetivo alcanzado también gracias a las diferentes simulaciones de carrera completadas tanto por Andrea Kimi Antonelli como por George Russell entre ayer y hoy, sin incurrir en problemas particulares de fiabilidad que pudieran ralentizar el trabajo en la pista. Los pequeños problemas que surgieron resultaron ser solucionables y nunca obligaron a los pilotos a permanecer en boxes más tiempo del previsto.

Sin embargo, si ayer Mercedes trabajó con los neumáticos más duros, hoy el programa se ha centrado en los neumáticos más blandos con un objetivo claro: comprender cómo reacciona el coche al tomar las curvas a mayor velocidad, tanto desde el punto de vista del equilibrio como en lo que respecta a la unidad de potencia. Un trabajo útil también para comprender cómo optimizar la fase de recarga en la frenada e identificar los ajustes que hay que realizar para obtener un mejor equilibrio en la entrada.

George Russell, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

"Al final, mantuvimos un programa similar al de ayer, porque el objetivo seguía siendo hacer tandas largas. Sin duda, probamos diferentes modos para comprender mejor la batería y su comportamiento. Sin embargo, hoy nos hemos centrado un poco más en los neumáticos blandos, incluso en las tandas largas, para ver cómo respondía el coche y, sobre todo, cómo respondía la unidad de potencia a velocidades más altas en la entrada en curva. Ha sido realmente interesante».

Tras concluir las pruebas de Barcelona un día antes que los demás equipos, Mercedes ya tiene la mirada puesta en las próximas pruebas de Baréin, dentro de dos semanas. Allí se empezará a trabajar más en la búsqueda del rendimiento puro, sin perder de vista el correcto funcionamiento de cada componente en términos de fiabilidad: un aspecto que se mide sobre todo en la distancia larga, continuando con vueltas constantes.

"Sin duda, vamos a Baréin con mucha confianza y grandes esperanzas, porque hasta ahora todo ha ido bien. Obviamente, hemos tenido algunos problemas durante el shakedown, pero hemos conseguido resolverlos y ahora podemos estar bastante seguros de que también allí podremos empezar con buen pie. Llegaremos con un mejor conocimiento del coche, por lo que será un progreso constante y un aprendizaje continuo».

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

Un programa confirmado también por el responsable en pista, Andrew Shovlin, que ha hecho un balance muy positivo de los tres días de trabajo en Barcelona y de lo que le espera al equipo en Sakhir. Allí se empezará a trabajar en la configuración para entender cómo sacar más rendimiento al W17, tanto en el aspecto aerodinámico como en la gestión de los neumáticos.

Las bajas temperaturas españolas, en ocasiones incluso por debajo de los 5 °C, no representan las condiciones que se encontrarán en la mayor parte del mundial. No en vano, algunos equipos han tenido dificultades para llevar los neumáticos al rango de funcionamiento adecuado, lo que ha provocado fenómenos de graining en el delantero izquierdo: un comportamiento esperado, teniendo en cuenta tanto las condiciones climáticas como las características del circuito de Barcelona.

"Desde el punto de vista de la fiabilidad, ha sido una buena semana para nosotros. El coche nos permitió seguir el programa exactamente como queríamos en cada uno de los tres días, que era justo lo que esperábamos al llegar aquí a Barcelona. Es un gran testimonio del trabajo realizado por todos en Brackley y Brixworth para dar vida a este coche. También hemos avanzado mucho en algunas de las dificultades encontradas en los dos primeros días, lo cual es alentador», explicó Shovlin.

"Dicho esto, en Barcelona nos hemos centrado principalmente en validar el W17. En Baréin, en cambio, pasaremos a explorar los ajustes, algo que aquí no es posible hacer con estas temperaturas tan bajas. Esto nos dará una idea mucho más clara del potencial real del coche a medida que nos acercamos a la temporada 2026».