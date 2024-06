Mercedes dice que su déficit respecto a Red Bull y McLaren en el Gran Premio de España de Fórmula 1 no muestra la verdadera imagen de su potencial

Lewis Hamilton consiguió su primer podio no sprint de la temporada en España, al terminar tercero por detrás de Max Verstappen y Lando Norris.

Pero mientras que el dúo de cabeza estaba separado por sólo 2,2 segundos al final, Hamilton terminó 15 segundos más atrás, lo que sugiere que todavía hay mucho margen de mejora.

Sin embargo, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dice que el resultado final no es indicativo de lo que su equipo puede ofrecer porque Hamilton se echó atrás en las últimas vueltas.

Esto se debió a que no tenía sentido apretar, ya que era incapaz de desafiar a los coches de delante y estaba a salvo por detrás, ya que su compañero de equipo George Russell estaba luchando con los neumáticos duros que eran más lentos.

El análisis de sus tiempos mostró que, si bien había poca diferencia entre Hamilton y Norris en términos de ritmo final durante los dos primeros stints, el piloto de Mercedes fue considerablemente más lento en la tanda final con neumáticos blandos.

Después de haber caído a tres o cuatro décimas de Norris en las primeras etapas de ese stint, esa brecha se abrió a más de un segundo por vuelta en algunos momentos en los que Hamilton lo llevó a casa.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andrew Ferraro

Sobre el rendimiento de Mercedes, Wolff dijo: "Si nos fijamos en dónde hemos acabado, es evidente que la estrategia de George con los duros no ha sido la correcta. Claramente eso fue culpa del equipo, y tuvimos una parada lenta con tres segundos.



"Pero si nos fijamos en donde estaba Lewis, 15 segundos por detrás de los líderes, mientras que sacando el ritmo al final, tal vez eso sea 10 segundos - que está mucho más cerca.



"No estaban frenando Max y Norris. Así que sí, es una razón para ser cuidadosamente optimistas de que estamos mucho más cerca, y vamos a ser capaces de luchar."



El podio de Hamilton llegó después de lo que fue la salida más competitiva de Mercedes del año, con el fabricante alemán asegurando la segunda fila de la parrilla y terminando tercero y cuarto en la carrera por delante de Ferrari.



Wolff no tiene ninguna duda, sin embargo, de que Red Bull y McLaren están en una clase propia en este momento.

"El McLaren parecía muy rápido", dijo Wolff. "¿Cómo de rápido? Creo que Max siempre tiene un poco en el bolsillo y se puede ver que marca la diferencia.



"Definitivamente estos dos en este momento, no hay mucho entre ellos. Definitivamente están marcando la pauta".



Wolff también cree que la realidad de la diferencia de Mercedes con los de delante es que está a poco más de un par de décimas de ellos.



"Creo que lo que se ha visto [en clasificación y carrera] es que la diferencia es probablemente de unas tres décimas con estos dos", explicó. "Eso es lo que falta.



"Si somos capaces de resolver eso, teniendo en cuenta que también han puesto mejoras en el coche, creo, entonces podríamos estar compitiendo por la victoria. Pero eso aún no está en nuestras manos.



"Montreal, con las condiciones, sí, podríamos haber ganado. Pero probablemente nos sorprendimos a nosotros mismos de que pudiéramos, y por eso dejamos caer la bola allí."