La empresa que gestiona la escudería, Mercedes-Benz Grand Prix Ltd., declaró una facturación para 2023 de 680 millones de dólares, que abarca el año que terminó el 31 de diciembre.

Esta cifra representa un aumento de 89.6 millones de dólares respecto a la cifra de 2022.

A modo de comparación, Red Bull Technology, la empresa que está detrás del equipo de F1 de Red Bull, facturó 480.5 millones de dólares en 2022.

Sin embargo, a pesar del aumento de la facturación en Mercedes, el equipo con sede en Brackley informó de una ligera caída en los beneficios - a 104.4 millones de dólares de los 111.78 millones de dólares que declaró en 2022.

Esto es el resultado de una combinación de factores que incluye tanto el aumento de los costes como el mayor pago de impuestos en el ejercicio 2023.

Los activos de desarrollo de coches de carreras, que se trasladan a la temporada siguiente, pasaron de 51 millones de dólares en 2022 a 65.05 millones el año pasado.

Esta cifra más alta incluía en parte la inversión extra necesaria para cambiar su monoplaza de F1 de 2024, que requería un nuevo chasis para esta temporada.

La cifra de 65.05 millones de dólares también incluye el trabajo anticipado que el equipo pudo hacer para producir las piezas de la caja de cambios y la suspensión de 2023 que se han suministrado este año al cliente Williams, que pudo completarse antes que los componentes de 2024 utilizados por Aston Martin.

Mercedes también informó de un gran aumento de la plantilla media, que subió en 175 personas hasta alcanzar las 1289 el año pasado, frente a las 1114 de 2022.

Esto se tradujo en un aumento de la factura salarial de 36.89 millones de dólares, hasta 139.19 millones de dólares, frente a los 102.31 millones de dólares declarados en 2022, aunque parte de este incremento se debió al aumento de las primas al personal por el segundo puesto del equipo en el campeonato de constructores, en lugar del tercero de la temporada anterior.

En el cálculo del beneficio final también entraron en juego algunos elementos fiscales.

Las cifras de 2022 del equipo incluían un activo por impuestos diferidos, lo que significó que sus beneficios del año pasado fueron inusualmente buenos.

Esto, junto con el aumento del tipo del impuesto de sociedades por parte del gobierno al 25% en abril de 2023 desde el 19% en 2022, significa que la factura de Mercedes aumentó en 29.53 millones de dólares, pasando de 10.72 millones en 2022 a 40.50 millones el año pasado.

El contraste en el pago de impuestos año tras año tuvo un gran impacto en el beneficio global, pero el negocio parece estar sobre una base muy sólida con su EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) siendo bastante estable. Fue de 141.81 millonesen el ejercicio cerrado en 2023, frente a los 141.56 millones de 2022.

Aunque Mercedes terminó 2023 en segundo lugar en el campeonato de F1 detrás de Red Bull, mejorando su rendimiento de 2022, también informó de un descenso en la cobertura que obtuvo en televisión porque consiguió menos podios. Sin embargo, otros factores mostraron un fuerte crecimiento.

En una declaración incluida en los archivos, Mercedes afirmó: "La cuota de cobertura televisiva del equipo mostró un pequeño descenso al 14,7% para 2023, lo que refleja el menor número de podios que el equipo disfrutó en comparación con 2022.

"El Valor Equivalente de Publicidad (AVE) acumulado se mantuvo fuerte para los socios comerciales y accionistas, en 5.300 millones de dólares. El equipo siguió creciendo con fuerza en las redes sociales, con 36 millones de seguidores acumulados (+15%) y un total de 465 millones de interacciones (+9%).

"Durante 2023, el equipo dio la bienvenida a siete nuevos socios comerciales e introdujo una oferta de hospitalidad de clase mundial en el Gran Premio de Las Vegas, para atender la creciente demanda de asistencia VIP a las carreras a medida que la F1 continúa creciendo a nivel mundial. En julio, Forbes estimó el valor del equipo en 3.800 millones de dólares."

