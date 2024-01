Cómo Mercedes ha evitado la culpa interna para regresar en 2024

Pero es mucho más difícil mantenerse fiel al camino cuando el dolor se repite fin de semana tras fin de semana, y la lucha a veces es difícil por ganar impulso.

Por eso, ahora que el fabricante alemán se acerca al lanzamiento de sus nuevos coches para 2024, tras dos años en los que ha sufrido bastantes decepciones (aunque ganó en Brasil), es de esperar que piense que ya está bien de aprender.

Sin embargo, mientras que otros equipos en la misma situación a menudo se han visto incapaces de evitar un cambio de dirección y se han desviado rápidamente hacia una espiral negativa, en sus fábricas de Brackley y Brixworth las cosas no podrían haber sido más diferentes.

De hecho, en lugar de surgir una cultura de culpabilización en la que las facciones se enfrentan entre sí, los retos de los dos últimos años han dado como resultado, si acaso, una plantilla de Mercedes más fuerte, unificada en lugar de dividida por todo lo que ha pasado.

Como explicó el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, cuando hablamos a finales del año pasado, las difíciles campañas consecutivas no han requerido una operación de rescate desde arriba para intentar mantener el orden entre las tropas.

Por el contrario, hay una clara sensación de que había un deseo por parte de todo el equipo de unirse y arreglar las cosas.

"Hay que preguntarle al equipo lo difícil que fue dirigirme a mí", dijo Wolff, cuando se le preguntó por lo difícil que fue manejar las cosas. "Y no sólo al revés. Estamos todos juntos en esto.

"Sabíamos que llegaría el día en que sería más complicado. Pero no fue como esperábamos, porque el tipo de escenario que teníamos en mente era 'es difícil ganar un campeonato, estamos ganando carreras, pero sabemos dónde nos falta rendimiento'. Y de repente todo eso no fue así.

"Entonces tienes falsos amaneceres y la gestión de tus expectativas. Es muy difícil mantener el positivismo en nuestra dinámica interpersonal diaria.

"No siempre ha sido fácil, pero creo que ahí reside la fuerza del equipo.

"Nos conocemos tan bien que podemos convivir con los puntos fuertes y débiles de cada uno. En cierto modo, cada uno de nosotros ha llevado la batuta en un momento determinado.

"Cuando las cosas se ponían difíciles en la sala de reuniones porque los resultados no eran los esperados, era entonces George [Russell] el que debía tener todos los motivos para estar disgustado, pero él se dedicaba a ser positivo.

"O era Brackley o Brixworth. Hywel [Thomas] y su equipo eran extremadamente importantes porque simplemente cumplían, cumplían y cumplían. Nunca se señaló con el dedo a Brackley. Siempre hubo apoyo.

"Y creo que esa fuerza en el equipo va a seguir dándonos una base sólida de cultura de no culpar a nadie".

Foto: Mercedes AMG Fábrica de Mercedes

A fondo

Pero Mercedes no se quedó corta sólo con el coche. Hubo momentos en los que sus elecciones de estrategia no fueron perfectas, como en Austin, cuando regaló a Max Verstappen el undercut porque pensó que no estaba compitiendo con él. Y luego admitió abiertamente que las paradas en boxes eran un área de debilidad también hasta 2023.

"Nos hemos quedado cortos en componentes clave y en rendimiento", reconoció Wolff. "No es sólo el comportamiento del coche, sino también, miras los pitstops, han sido muy oscilantes.

"Pero no tiene nada que ver con los mecánicos. Hacen un trabajo brillante. Creo que nuestro equipo no estaba a la altura de los niveles necesarios, algo que estamos solucionando".

"Nuestro DRS no funciona como debería. Hemos puesto unos sidepods anchos en un coche que nunca fue diseñado para tener unos sidepods anchos. Tuvimos algún que otro error estratégicos.

"Podríamos haber cubierto a Verstappen en Austin, pero son cosas que pasan.

"Cuando la mierda golpea el ventilador, la mierda vuela hacia ti. Sólo tienes que creer en nuestra organización. Los días que perdemos son los días en los que aprendemos más, y profundizas".

Retos cambiantes

Lo que quizás no ha sido tan obvio en los dos años de decepción de Mercedes es que en realidad ha habido factores totalmente diferentes en juego.

Así, mientras que en la pista los resultados han sido bastante similares, el contraste dentro de la fábrica ha sido notable.

Cuando se le preguntó si la campaña de 2023 había sido diferente a la anterior, Wolff dijo: "Sí, porque cuando empezamos, empezamos con un cierto grado de euforia en el 2022 porque estábamos emocionados de haber apostado por un diseño de coche extravagante, con tener la estructura de impacto lateral en un punto diferente a todos los demás y sin sidepods.

"Tuvimos una curva de desarrollo aerodinámico realmente buena con un coche muy bajo. Habíamos ganado el campeonato de constructores unos meses antes, y disputamos el campeonato de pilotos en la última carrera.

"Y entonces, ¡pum! De repente todas las cosas que pensabas que estaban en su sitio en el equipo para de alguna manera garantizar que estarías compitiendo por las victorias en las carreras y por el campeonato, de repente te encuentras en una situación en la que no sólo no lo estás haciendo, sino que los más listos no entienden en qué se equivocaron.

"En 2023, sabíamos que había ingredientes en el coche que eran positivos, que fuimos capaces de marcar para el final de la temporada 2022. Y luego diferentes problemas volvieron en el 2023.

"El pensamiento era como, de nuevo, grandes personas, gran infraestructura, todos los recursos que necesita, la mentalidad correcta.

"Pero tal vez, porque queríamos cumplir con todas las regulaciones financieras, John Owen estaba más involucrado en asegurarse de que la parte contable estaba funcionando que en el diseño de un coche.

"Así que, en pocas palabras, nos equivocamos en la física. Es un coche de efecto suelo. Nuestras herramientas no funcionaron tan bien como lo hicieron para el resto de reglamentos técnicos anteriores. Física. Nada místico.

"Reconocer que todos los datos en los que has confiado anteriormente y todo el equipamiento no se correlacionaban con lo que el coche hacía en pista. Ese ha sido el tema.

"Así que ahora estamos básicamente poniendo todo lo que potencialmente podría cambiar con el fin de marcar fuera de la nastiness en este coche que estamos haciendo."

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes

Confianza renovada

Está claro que Mercedes siente que ha "cavado hondo" para llegar al fondo de todos los problemas que culminaron con un coche que no estaba a la altura de los mejores Red Bull.

Y basándose en los primeros datos del simulador de los que tanto Wolff como el director técnico James Allison han hablado recientemente, hay algunas señales optimistas sobre lo que podría ser posible este año.

Pero como dijo Allison unas semanas después de renovar su contrato, un diseñador de F1 tendría que estar "psicótico" para estar totalmente seguro de haber creado un ganador a estas alturas del año.

Wolff ha hablado a menudo de ser el tipo de hombre del vaso medio vacío, que nunca es demasiado optimista sobre las cosas.

¿Y si la fase de aprendizaje de Mercedes no ha terminado y el equipo se enfrenta a nuevos retos que le impiden recuperarse?

"No quiero pensar en ello, porque creo que necesitamos todo el positivismo y entusiasmo para salir con un producto que funcione", sonríe Wolff. "Si no lo hace, nos encargaremos de ello".