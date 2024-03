Mercedes no apresurará decisión a pesar de los rumores de Verstappen

Tras la sorprendente decisión de Lewis Hamilton de fichar por Ferrari, Mercedes está buscando un sustituto para George Russell a partir de 2025.

No faltan candidatos disponibles, con un abanico de opciones iniciales que van desde el junior de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, hasta pilotos más experimentados como Carlos Sainz, Alex Albon y Fernando Alonso.

Sin embargo, la actual agitación dentro de Red Bull a raíz de la investigación sobre las acusaciones contra Christian Horner ha alimentado las sugerencias de que existe un escenario en el que Mercedes podría lanzarse a por Max Verstappen.

Esto podría ser el resultado de su desencuentro con la cúpula directiva de Red Bull (el padre del holandés, Jos Verstappen, ha pedido la marcha de Horner) o de la posibilidad de que pueda activar las cláusulas de salida de su contrato si llega un nuevo jefe de equipo.

Wolff fue fotografiado en conversaciones con Verstappen padre después del Gran Premio de Bahrein, y se entiende que habían cenado juntos al principio del fin de semana.

Con la saga de Horner lejos de haber llegado a su fin, Wolff es consciente de que hay poco que ganar haciendo una llamada temprana en caso de que haya novedades con Verstappen.

Y la lógica de esperar tiene aún más sentido porque Antonelli, cuyo progreso Wolff quería ver en las primeras carreras de F2, parece que va a tener un duro comienzo de temporada con su equipo Prema, que no ha empezado la temporada con buen pie.

Preguntado por Motorsport.com sobre la dificultad de juzgar a Antonelli ahora que Prema atraviesa un momento difícil, Wolff dijo: "Un equipo campeón 17º y 18º, en F2, no es en absoluto donde deberían estar.

"Creo que se le puede comparar con su compañero de equipo, esa es una de las comparaciones, y creo que Oliver Bearman es un piloto superior.

"Pero creo que, como siempre he dicho, soy casi culpable de hablar demasiado. Veremos cómo se desarrollan las próximas carreras.

"No tengo prisa para que tomemos una decisión sobre los pilotos. Lewis me ha metido prisa. Así que esta vez me lo voy a tomar con calma y evaluaré el mercado."

La situación de Verstappen sigue siendo fluida y podría ser que la situación en Red Bull se calme y no haya motivos para que medite opciones en otro lugar.

Wolff también es consciente de que la mano de Mercedes está debilitada por el hecho de que actualmente no es ni de lejos tan competitiva como Red Bull.

Cuando se le preguntó si existía la posibilidad de que Verstappen pilotara para Mercedes en 2025, Wolff dijo: "Creo que el piloto siempre elegirá el coche más rápido. De eso se trata fundamentalmente".

"En este momento el Red Bull es el coche más rápido, así que obviamente esa será la prioridad".