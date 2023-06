Mercedes ha revelado sus planes para una actualización "importante" de su W14 en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 ya que los avances en el desarrollo se han acelerado en las últimas semanas luego de la introducción del primer paquete en Mónaco.

El fabricante alemán se ha mostrado alentado por los progresos proporcionados por la importante actualización que presentó por primera vez en el Principado. Un suelo revisado, nuevos sidepods y una suspensión delantera diferente han proporcionado a Lewis Hamilton un puesto en el podio en las dos últimas carreras - y luchó duro con Fernando Alonso en Canadá el pasado fin de semana para ser tercero.

Pero, aunque alentado por las mejoras, Mercedes sabe que necesita hacer más si quiere plantar cara a Red Bull, y por eso está dispuesta a lanzar un paquete de novedades antes de las vacaciones de verano. El jefe del equipo , Toto Wolff, dijo que el GP de Gran Bretaña del mes que viene sería una de las dos carreras en las que el equipo tenía intención de entregar nuevas piezas.

"Llevaremos una [actualización] mayor a Silverstone", dijo. "Así que deberíamos tener otra antes de las vacaciones. Es que los aprendizajes se han acelerado mucho desde que cambiamos parte de la arquitectura conceptual. Deberían darse pasos decentes en las próximas cuatro carreras".

Después de que Mercedes obtuviera el camino de desarrollo que quería de su actualización de Mónaco, Wolff dijo que la velocidad a la que el equipo estaba logrando avances había aumentado considerablemente.

"Creo que estamos entendiendo mejor las simulaciones y eso se corresponde con lo que estamos viendo en la pista", explicó. "Ese ha sido un problema durante el último año y medio. Estamos viendo buenas mejoras de rendimiento en el túnel. Estamos entendiendo mejor lo que el coche necesita para ser rápido y cómo deben ser los reglajes. En general, los pasos están siendo más grandes ahora. Creo que estamos haciendo buenas mejoras".

Diferencia con Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523, y el resto de la parrilla al inicio Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pero aunque Mercedes ha hecho progresos sólidos con su coche actualizado hasta ahora, Toto Wolff es consciente de que todavía hay un camino por recorrer antes de que pueda desafiar adecuadamente a Red Bull.

El margen de victoria de Max Verstappen en Canadá el fin de semana pasado fue menor que en otras carreras este año, lo que aumenta las esperanzas de que la batalla en el frente podría estar cada vez más cerca. Pero el jefe austriaco sigue siendo cauteloso por ahora sobre el potencial de su equipo, a pesar de sentir que Montreal no sería adecuado para su coche.

"Para nosotros, no esperábamos tener un buen rendimiento en Canadá, porque el comportamiento del coche en este momento es más en las curvas de alta velocidad", dijo.

"Es alentador no estar tan lejos. Pero no podemos olvidar que Max está delante. No creo que esté completamente delante, pero lo está teniendo más fácil. Creo que hay margen, así que hay un gran hueco para alcanzarle".

Cuando se le preguntó si pensaba que el fin de semana pasado había sido la primera vez que Red Bull parecía estar bajo presión en una pista normal este año, Wolff respondió: "No, no. Creo que el margen sigue siendo demasiado grande para pensar realmente que Max esté bajo presión. No sé cuánto fue [la ventaja] en esa carrera, ¿fueron dos décimas o más? Pero seguía siendo importante".