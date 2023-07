Mercedes: W14B no es suficiente, pronto habrá que enfocarse en 2024

Al principio, en un circuito como el de Montecarlo, no funcionaba. Luego, en Barcelona, llegó el primer impulso: sí, funciona y va por buen camino. Luego, Canadá, Austria y Silverstone convencieron a Mercedes de una cosa: el W14, incluso en su versión B presentada en el Principado y actualmente en uso, no va. O, al menos, no tanto como desean en Brackley.

El veredicto, una lápida sobre las aspiraciones del equipo, lo emitió la plana mayor de Mercedes tras el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que las Flechas Negras de Lewis Hamilton y George Russell se vieron superadas no sólo por el inexpugnable RB19 de Max Verstappen, sino también por los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri, segundo y cuarto respectivamente en el trazado de Silverstone.

En resumen, los signos alentadores que tuvimos en Barcelona resultaron ser un destello en la oscuridad. Una luz repentina y deslumbrante, pero que, tal como llegó, también se desvaneció. Lo hizo en un instante, o poco más.

Mercedes ha dado pasos adelante respecto a los primeros lanzamientos de 2023, y eso es innegable. Pero aún se encuentra en el limbo de la lucha por el segundo puesto con Aston Martin, Ferrari y, a veces, equipos outsiders como McLaren lo fue en Silverstone, sin tener la fuerza para establecerse regularmente como segunda fuerza.

Mercedes está aceptando el hecho de que son incapaces de recortar distancias con Red Bull, al menos esta temporada con el W14. Por eso, Toto Wolff -jefe de la escudería de Brackley- ha admitido que la estrategia para el presente y el futuro será dedicar todos los recursos a rediseñar el concepto de monoplaza para 2024. Otro cambio drástico de mentalidad para triunfar: volver a la lucha por el título.

"Creo que tomaremos una decisión al respecto muy pronto, no tenemos otra opción", admitió Wolff ante los micrófonos de Motorsport.com. "Terminar segundo o tercero no tiene ningún impacto para mí o para el equipo. Lo importante es volver y ganar un título mundial. Este año no será así".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Así que ya tenemos que mirar hacia el año que viene y luego, en todas las carreras que vengan, aprender y desarrollarnos, asegurándonos de que podemos continuar con este trabajo el año que viene. Dicho esto, el reglamento será el mismo la próxima temporada. Así que no es que no vayamos a aprender nada continuando con este coche esta temporada. Tenemos que encontrar un equilibrio".

Wolff también admitió que no ve ninguna posibilidad de dar grandes pasos adelante a corto plazo debido al límite presupuestario. El límite de costes y las restricciones en las horas que se pueden pasar en el túnel de viento y el CFD impedirán grandes mejoras.

"Creo que estamos limitados por el límite presupuestario y por el relativamente escaso tiempo que McLaren ha podido dedicar al túnel de viento y al CFD. Se clasificaron más atrás en el campeonato y a mitad de año eran quintos o sextos. Así que trajeron mucho más tiempo de túnel de viento con ellos. Por eso es más difícil para nosotros".

"No creo que lleguen actualizaciones que cambien el coche radicalmente todavía. Pero aún tenemos que dar pequeños pasos. Y también hemos visto que si encuentras 2-3 décimas de rendimiento, tu posición puede ser diferente en la parrilla."

Aunque ahora los W14B no se consideran coches de nivel para competir por victorias, Wolff cree que Mercedes aún puede luchar por ganar una carrera en 2023 aunque el monoplaza actual es peor en cuanto a comportamiento que el W08, el monoplaza de 2017 que fue apodado 'Diva' por ser tan complejo para sus pilotos.

"Sigo convencido de que podemos ganar a Max. Tenemos un buen grupo de personas y pilotos. Solo tenemos que darles un coche más predecible y no una especie de 'Diva 2.0', un coche mucho más complejo que el W08...", concluyó Wolff.