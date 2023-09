Wolff dictó desde su casa las órdenes de equipo de Mercedes en Japón

A pesar de estar muy lejos del podio, Mercedes tuvo problemas en las 53 vueltas a Suzuka que fueron más allá de la degradación de los neumáticos. El equipo confió mucho en su gestión de los neumáticos para superar a los Ferrari en la carrera, pero el objetivo esperado no se logró, dejando cuatro puntos en la clasificación de Constructores a favor de la Scuderia.

Sin embargo, hubo un momento en el que Mercedes corrió el riesgo de ver reducido drásticamente su botín debido a un comportamiento muy agresivo de sus pilotos, una situación que llevó a Toto Wolff (ausente en Japón debido a una operación de rodilla) a llamar al equipo en Suzuka para asegurarse de que se daban las órdenes correctas a los dos pilotos.

Toto Wolff, Mercedes Foto: Erik Junius

Ya en las primeras vueltas de la carrera, Hamilton y Russell, en séptima y octava posición respectivamente, no perdonaron. En la quinta vuelta, George se coló por delante de su compañero de equipo, que le adelantó en la recta de boxes. ¿Fin de las hostilidades? En absoluto. En la vuelta 14 Hamilton se fue largo en la curva Degner favoreciendo el posterior ataque de Russell en Spoon, maniobra que fue agresivamente repelida por Lewis empujando a su compañero a la escapatoria. George se quejó por radio, probablemente intentando llamar la atención de los comisarios sobre el episodio, pero no hubo sanciones.

En ese momento, quizás no por casualidad, la carrera de Russell y Hamilton tomó dos caminos diferentes. Lewis paró en la vuelta 16, apostando claramente por la estrategia de dos paradas, mientras que Russell continuó (esperando un coche de seguridad) hasta la vuelta 24, montando el juego duro con el que terminaría la carrera.

Lewis Hamilton, Mercedes W14, hace su parada en boxes en el GP de Japón Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Para cuando Hamilton completó su segunda parada en boxes (vuelta 34) estaba de nuevo en pista a dieciséis segundos de Russell, una diferencia que fue reduciendo a medida que se colocaba detrás de su compañero de equipo a falta de ocho vueltas para el final, con Carlos Sainz muy cerca y a su vez remontando con neumáticos frescos (en comparación con Hamilton) en cuatro vueltas.

En ese momento era vital para Lewis no perder tiempo detrás de su compañero de equipo, que rodaba a un ritmo mucho más lento debido a la degradación de los neumáticos después de veinte vueltas, y esta vez Russell recibió una orden clara desde boxes (repetida dos veces) para ceder el paso a Lewis.

Una decisión que llegó directamente vía móvil de Wolff, preocupado en casa por si un enfrentamiento interno entre sus dos pilotos provocaba que Carlos Sainz adelantara a ambos. Carlos no tuvo problemas para adelantar a Russell, a pesar de que el Mercedes tenía el DRS garantizado por Hamilton, pero la remontada del piloto de Ferrari no acabó ahí.

George Russell, Mercedes W14, defendiéndose de Carlos Sainz, Ferrari SF-23: el español consiguió pasarle después Foto: Jake Grant / Motorsport Images

Tras la carrera, Hamilton ensalzó la agresividad en la competencia, pero subrayó la importancia de no perder tiempo ni posiciones con los rivales directos.

"Deberíamos haber intercambiado posiciones antes", subrayó Lewis al explicar el final de carrera, "para mí era crucial mantener un margen lo más grande posible sobre el Ferrari que tenía detrás. Creo que si hubiéramos actuado antes, quizá George habría tenido más posibilidades de mantener a Carlos detrás de él, porque luchar conmigo desde luego no ayudaba a su gestión de los neumáticos. No estamos luchando entre nosotros, sino por el Campeonato de Constructores, como pilotos no tenemos objetivos prestigiosos que perseguir. Lo importante era asegurarnos de que al menos uno de nosotros terminara la carrera por delante de un Ferrari, y para conseguirlo hoy necesitábamos trabajar como un equipo".