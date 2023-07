Cómo México fue la clave para que Ricciardo regresara a Red Bull

Daniel Ricciardo está a punto de poner fin a su abstinencia en la Fórmula 1, iniciada a finales de la temporada pasada tras la rescisión consensuada de su acuerdo con McLaren, después de dos temporadas en las que las caídas de rendimiento fueron incontables, mientras que las satisfacciones fueron raquíticas.

Al igual que hace 10 años, será la escudería con sede en Faenza la que brinde al australiano la oportunidad de lucirse en el circo arco iris. El entonces Toro Rosso y ahora AlphaTauri le alineará desde el Gran Premio de Hungría hasta el final de la temporada, y ocupará el lugar del descalificado Nyck De Vries.

En los últimos meses, Daniel ha cubierto el papel de tercer piloto de Red Bull Racing, trabajando principalmente en sesiones de simulador y eventos comerciales para el equipo dirigido por Christian Horner. El reciente test al volante del RB19 en el circuito de Silverstone convenció definitivamente a la dirección del equipo de Milton Keynes para volver a subirle al coche.

Pero, ¿cómo fue el proceso de toma de decisiones que devolverá a Ricciardo a la salida de un Gran Premio de Fórmula 1? Lo desveló Horner, director de la escudería Red Bull, que empezó a contar la historia desde el día de la primera reunión, la que convenció al piloto de Perth, de 34 años, para volver al equipo con el que obtuvo los mejores resultados.

"Todo empezó en una habitación de hotel en México el año pasado. Tuve una reunión con Daniel y estaba claro que sus opciones para este año iban a ser un poco limitadas, y parecía bastante desolado. Le dije: '¿Por qué no vuelves a Red Bull durante 12 meses, fuera del coche, predominantemente? Nos ayudarías con el trabajo de simulación y un poco de pruebas de neumáticos, volverías al redil y redescubrirías tu pasión por el deporte', porque estaba claro que no estaba disfrutando y, para ser honesto, no reconocía al Daniel de los últimos dos años, al que nos hemos acostumbrado y que ha crecido con nosotros".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Un movimiento, el realizado por Red Bull, que benefició a todas las partes implicadas. Pero el proceso de volver a convertir a Ricciardo en el piloto burbujeante que todos recuerdan antes de que fichara por McLaren ha sido complejo. Horner recuerda la primera y desastrosa sesión de Ricciardo en el simulador de Red Bull a finales de 2022.

"Así que empezó desde ahí y vino a conducir el simulador después de Abu Dhabi, un par de días después de Abu Dhabi, y fue un desastre. Había cogido todos los malos hábitos posibles e imaginables. Antes trabajaba con un ingeniero y poco a poco fuimos solucionando el problema y en cada sesión iba mejorando, se veía que su lectura iba creciendo hasta el punto de estar absolutamente a la altura de los pilotos de carreras. El plan siempre fue incluirle en la prueba de Silverstone. Le mantuvimos muy ocupado con actividades fuera de la pista, en términos de marketing, y la prueba fue impresionante".

Horner centró entonces su atención en el test que Ricciardo había realizado en Silverstone pocas horas después del Gran Premio de Gran Bretaña. Según sus palabras, Daniel consiguió impresionar a todo el mundo desde las primeras vueltas, y luego tuvo un rendimiento impresionante en pocas vueltas.

"Fue un poco como cuando lo probamos hace 10 años. Estábamos mirando quién sería la persona adecuada para sustituir a Mark Webber y Kimi Raikkonen era uno de los favoritos en ese momento y decidimos probar tanto a Carlos Sainz, con un juego de frenos, como a Daniel por la tarde, Carlos se quedó a un par de décimas de Sebastian y luego Daniel fue un poco más rápido cuando condujo el coche."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing habla con Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Foto de: Red Bull Content Pool

"Lo que más me sorprendió, cuando fui a echar un vistazo a la prueba, fue que teniendo en cuenta el hecho de que nunca había conducido este coche, que no había estado en un coche durante siete meses, en su tercera o cuarta vuelta bajó a un tiempo que estaba a menos de un segundo de lo que nuestros pilotos estaban consiguiendo".

"Luego, en su primera vuelta con neumáticos comparables, se podía ver que su confianza crecía más y más y esa primera vuelta, probablemente la séptima del día, le llevaría a la parte delantera de la parrilla. Fue realmente impresionante.

Todo el mundo en Red Bull estaba contento de tener de vuelta a un talento del calibre de Ricciardo. Pero el más feliz fue el propio australiano, que se dio cuenta de que no había perdido su velocidad, su talento.

"Me alegró mucho ver que todavía es capaz de correr a ese nivel. Se podía ver, y se lo dije, que esa vuelta le colocaría en la primera fila de la parrilla. Y también se podía ver el alivio en sus ojos y casi la liberación de la presión sobre sus hombros, porque se dio cuenta de que todavía podía ser rápido. No se estaba volviendo loco, el viejo Daniel todavía estaba allí. Y luego sus tandas largas fueron realmente impresionantes, y el trabajo que hizo para Pirelli fue muy oportuno y acertado", concluyó Horner.