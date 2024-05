Miami admite que no siente una pelea con Las Vegas, de hecho se ayudan

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com durante el tercer GP de Miami, celebrado el pasado fin de semana en el Hard Rock Stadium, Epp afirmó que la llegada de un tercer gran premio en América -el GP de Las Vegas del pasado noviembre- amplía las posibilidades de distinguirse unos de otros.

Esto significa que pueden diferenciarse - en lugar de competir entre sí - y buscar sus propios tipos de aficionados para maximizar la asistencia y los ingresos en un mercado deportivo masivo.

"Anoche cenamos con el equipo de Las Vegas y hablamos mucho de esto", dijo. "Intercambiamos mucha información con ellos, y también un poco con Austin.

"Creo que lo mejor es que la Fórmula 1 no sólo nos permite, sino que nos anima a actuar de forma diferente. Quieren que representemos a las comunidades y a las ciudades en las que vivimos.

"Y por eso la experiencia en Austin es muy diferente a la experiencia aquí en Miami, que es muy diferente a la experiencia en Las Vegas. El mérito es de Stefano [Domenicali, director ejecutivo de la F1] y de su equipo, que nos han dado la libertad necesaria para rendir a ese nivel, de modo que no sentimos necesariamente la competencia.

"De hecho, si de algo se trata, es de cómo trabajamos juntos para seguir dando a esta creciente base de aficionados a la F1 de EE.UU. lo que quieren".

Miami corrió un formato de fin de semana sprint por primera vez en 2024, reflejando el movimiento de Austin la temporada pasada, aunque el presidente del Circuito de las Américas, Bobby Epstein, reveló que no resultó en una mayor audiencia para el sábado como había anticipado.

Esteban Ocon, Alpine A523 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Epp cree que las entradas para el sábado del GP de Miami en el mercado secundario - donde se revenden después de haber sido compradas originalmente al vendedor de la sede - construyeron un impulso vital de última hora para asegurar que el evento se agotara.

"Si me hubieras hecho esta pregunta hace un mes, te habría dicho que no habíamos notado realmente el impacto. No estoy seguro de que el valor esté ahí", dijo Epp. En las dos últimas semanas hemos visto cómo nuestras actividades de los sábados impulsaban realmente nuestro valor".

"Lo vemos en el mercado secundario, donde las entradas se dividen. De repente se ha creado un mercado para el sábado y creo que en parte tiene que ver con la carrera sprint, y creo que tenemos que aprovecharlo".

Epp añadió que la hora de inicio del sprint a mediodía no ayudó a su causa, pero que el hecho de que fuera una carrera y no una sesión de entrenamientos fue clave: "¿Es perfecto? Probablemente no.

"¿Podemos mejorarlo? Sí, pero creo que el hecho de que estemos escaneando a tanta gente [el sábado] antes del mediodía para que vengan aquí, y hoy estén en sus asientos para el comienzo de la carrera sprint, creo que dice algo.

"Es un público tardío. Si no tuviéramos la carrera sprint y tuviéramos la FP3 y luego la quali, te diría que las posibilidades de que tuviéramos 50.000 personas sentadas en las gradas a mediodía no serían muy probables.

"Y hemos tenido una gran afluencia de público cuando ha empezado la carrera sprint".