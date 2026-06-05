F1 Mónaco 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación de Colapinto y Checo Pérez
La sesión de clasificación es un momento crítico en Mónaco y así podrás seguirla en los diferentes territorios de Latinoamérica.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
La sesión de clasificación es uno de los momentos críticos del Gran Premio de Mónaco porque define gran parte de los resultados de la carrera ante la dificultad para los adelantamientos. Si bien, este será el primer año que se corra con esta nueva reglamentación técnica hay dudas de que esta dinámica cambie.
Tanto Franco Colapinto como Sergio Pérez tendrán que usar la FP3 para afinar los detalles. En el caso del mexicano recuperar la confianza tras un incendio en la parte final de la segunda práctica.
Uno de los puntos críticos del sábado es el tráfico y los accidentes, por lo que los pilotos deben asegurar pronto un giro veloz antes de que una bandera roja arruine las posibilidades de pasar el corte.
Horarios del GP de Mónaco de F1 2026: práctica 3 y clasificación del sábado
Práctica 3 (FP3)
México: Sábado 6 de junio de 2026- 4:30h
Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 6 de junio de 2026- 4:30h
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado de junio de 2026- 6:30h
Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 6 de junio de 2026- 6:30h
Argentina: Sábado 6 de junio de 2026- 7:30h
Uruguay/Paraguay: Sábado 6 de junio de 2026- 7:30h
Clasificación GP de Mónaco F1 2026
México: Sábado 6 de junio de 2026 - 8:00h
Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 6 de junio de 2026 8:00h
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 6 de junio de 2026- 9:00h
Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 6 de junio de 2026- 10:00h
Argentina: Sábado 6 de junio de 2026- 11:00h
Uruguay/Paraguay: Sábado 6 de junio de 2026- 11:00h
¿Cómo ver el GP de Mónaco de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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