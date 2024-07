Montoya cuestiona que Checo Pérez y Verstappen tengan las mismas herramientas

Juan Pablo Montoya, ex piloto de Fórmula 1 y dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, señaló en un podcast de W Radio Colombia que el bajo rendimiento de Sergio Pérez podría no ser culpa total del mexicano, en especial porque en Red Bull le han mostrado apoyo.

En el podcast denominado MontoyAS, el competidor que ahora viaja a las carreras europeas de la F1 para apoyar a su hijo Sebastián Montoya, competidor de la FIA Fórmula 3, indicó que lo que él ha visto en las cámaras abordo le hace pensar que el mexicano podría estar corriendo con una configuración comprometida que le impide explotar su ritmo.

“La diferencia del balance entre el coche de Checo y el de Max (Verstappen) me sorprendió”, dijo el colombiano. “SI ves el carro de Checo y el carro de Max en las cámaras a bordo, cómo el carro de Max completa las curvas y el de Checo no, es imposible andar rápido”.

“Eso es interesante porque puede ser un tema de que está comprometida la configuración de alguna manera”, expresó el que también fuera piloto de NASCAR y corriera en F1 con Williams y McLaren.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Erik Junius

Montoya destacó que podría haber problemas internos con el coche que, el propio equipo, ha detectado y por eso no han aumentado la presión sobre Sergio Pérez ante los medios. Si bien Christian Horner ha reconocido que necesita el mexicano sume puntos ha mantenido el discurso de que preservarán el contrato. Helmut Marko, asesor de Red Bull en deporte motor, señaló recientemente que espera el mexicano recupere su ritmo y salga del bache.

Aunado a eso, Montoya resaltó que la creencia popular es que parten tanto Checo Pérez como Max Verstappen con el mismo coche, pero en su opinión hay una diferencia que el mexicano debería exponer.

“Vienen mucho de que internamente están (con la idea) de que es el mismo carro. Hay que entender qué está pasando…De pronto, él está del lado del equipo y dice ‘no, no, no, todo está bien’ cuando realmente ‘el todo está bien’ es que faltan partes o cosas que no le han hecho al coche”.