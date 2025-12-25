Las posibles formas en que los rivales responderán a los motores Mercedes y Red Bull

Sin compromiso: Mercedes y Red Bull Powertrains pueden seguir su camino. La FIA habría admitido que la cámara de combustión de sus respectivos motores sería legal si en las comprobaciones realizadas a temperatura ambiente se mide una relación de compresión de 16:1. Poco importa si el valor resultante es superior en caliente. Es el mismo concepto que el de las alas flexibles: no se mueven con cargas de ensayo estáticas , sino que se deforman literalmente al aumentar la carga aerodinámica.

Mercedes W16, detalle de la parte trasera Foto de: Circuitpics.de

Si las dos unidades en disputa alcanzaran una relación de compresión de 18:1, es decir, la medida concedida a los motores endotérmicos hasta hasta la fecha, estaríamos hablando de una ganancia de potencia de unos diez caballos. Una disparidad que justificaría el acceso a las ADUO, las Oportunidades adicionales de desarrollo y mejora , que permitirán a los fabricantes rezagados compensar el rendimiento perdido con desarrollos adicionales.



De hecho, cada 6 Grandes Premios de la temporada 2026 (1-6, 7-12, 13-18), la FIA auditará el rendimiento de los motores endotérmicos únicamente y si hay diferencias que superen una brecha del 2% de potencia respecto al mejor motor, se podrá conceder un desarrollo que podrán convertirse en dos si la brecha supera el 4%.

Personas bien informadas afirman que Honda, Ferrari y Audi (que habían escrito una carta a la FIA solicitando aclaraciones sobre la adecuación de la solución Mercedes al reglamento de 2026) no podrán trabajar en la cámara de combustión antes de 2027, teniendo en cuenta lo largo que es el plazo para realizar cambios en los motores de 6 cilindros.

Hay que recordar, sin embargo, que los motores aún no han sido homologados y que habrá tiempo hasta el primer GP de la temporada para realizar intervenciones puntuales , por lo que no es seguro que nadie no pueda intentar una recuperación, ni siquiera parcial.

Hay fabricantes, de hecho, que desde hace años ya no recurren a la fundición para la producción de culatas y cárter, sino que explotan la fabricación aditiva de metales , la impresión 3D, que permite componer aleaciones muy especializadas y ofrece la oportunidad de diseñar piezas con geometrías muy complejas.

Y si tenemos en cuenta que la "burbuja" se ha hecho mediáticamente famosa desde hace unos días, pero el asunto es conocido por los iniciados desde hace unos meses: podría haber quien, una vez reciba luz verde de la FIA, intente una persecución de Mercedes y Red Bull Powertrains en la carrera del rendimiento.

Sede de Red Bull Powertrains Foto de: Jon Noble

Todo esto, por supuesto, pone en tela de juicio la fiabilidad: cada fabricante de motores, de hecho, ha llevado a cabo pruebas de banco de potencia para encontrar una vida útil de al menos 6 GP para cada motor, y sabemos que el clclo tiene que empezar de nuevo cada vez que se realiza un cambio sustancial .

Las intervenciones, de hecho, corren el riesgo de erosionar el presupuesto tope, reduciendo la disponibilidad económica para otros desarrollos. Así que habrá quien espere a la primera prueba ADUO (GP en Miami) para introducir las novedades utilizando el presupuesto extra que concederá la FIA y quien, quizás, no quiera perder el tiempo e intente intervenir introduciendo lo que algunos llaman la "segunda cámara de combustión".



Ha comenzado una carrera de rearme que también repercutirá en otros aspectos reglamentarios: la FIA ha querido mantener este reglamento muy ajustado, evitando filtraciones que pudieran ir mucho más allá del espíritu del reglamento, pero, según los rumores, incluso en aerodinámica veremos conceptos que intentarán reproducir el efecto out wash en el alerón delantero y los desviadores de flujo en los laterales de los vientres, lo que redundará en una mejora del rendimiento del coche, pero se traducirá en un rebufo mucho más sucio, dificultando los adelantamientos.

Esperemos también que aquellos con el diente envenenado, podrían presentar quejas en cada GP para preguntar si los motores de Mercedes y Red Bull cumplirán en todo momento con las limitaciones reglamentarias. En Brackley están tranquilos: habrían mostrado todas las evoluciones de motor de la FIA a tiempo y los ingenieros de la FIA habrían dado el OK a las soluciones propuestas.

En 2020, sin embargo, se había producido el caso de Racing Point que había presentado las tomas de aire de los frenos que habían sido aprobadas por la FIA y que luego habían sido juzgadas ilegales tras la denuncia presentada por Renault. Se impugnó la copia del Mercedes W10 2019 ya que las tomas de aire de los frenos se habían convertido en componentes que no se podían comprar en 2020.

La FIA había estimado la denuncia, multando a Racing Point con 400.000 euros y penalizándole con 15 puntos en el Campeonato de Constructores. La cuestión, por tanto, sigue muy abierta, a pesar de que la FIA concedió un punto a Mercedes...