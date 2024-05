La cuenta atrás para la salida oficial de Adrian Newey de Red Bull de la Fórmula 1 ha comenzado, y el ingeniero está empezando a sentir los efectos de esta salida, revelando la "extraña" experiencia de estar presente en el GP de Miami del pasado fin de semana, y también criticando cómo el equipo hizo oficial el anuncio el 1 de mayo, en el 30 aniversario de la muerte de Ayrton Senna.

Tras semanas de especulaciones, Red Bull confirmó el 1 de mayo que Newey dejará oficialmente el equipo en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, el ingeniero ya se ha retirado oficialmente de sus funciones en la F1, y sólo aparecerá en algunos Grandes Premios durante el resto del campeonato. Su último vínculo con Red Bull por el momento es el lanzamiento del hipercoche RB17, que debutará en julio.

En una entrevista con el ex propietario de un equipo de F1, Eddie Jordan, el ingeniero británico habló sobre el momento que vive en su carrera, citando el ejemplo de su padre en las decisiones que ha tomado.

"Es un poco emotivo decirlo, pero él se perdió un poco tras la retirada. Pensé que estaría contento de seguir estando alrededor de los coches y demás, pero acabó perdiendo la motivación".

"Así que fue una combinación de eso y de preguntar '¿cuál es tu secreto?' a dos personas que les tengo un gran respeto, Bernie [Ecclestone] y Roger Penske. Porque han seguido adelante y, para su edad [Bernie tiene 93 años y Penske 87], son fenómenos ágiles, física y mentalmente."

"Y los dos me dijeron esa vieja frase de que el cerebro es como un músculo, hay que ejercitarlo, y hay que seguir ejercitándolo".

A pesar de querer un periodo de descanso, Newey no parece tratar esta etapa como una jubilación, sino más bien como un año sabático.

"He querido trabajar en el automovilismo y como diseñador desde que tenía ocho o diez años, y he tenido mucha suerte de cumplir esa ambición desde mi primer trabajo, y he estado en el automovilismo desde entonces".

"Así que cada día ha sido como una gratificación en realidad. Me encanta lo que hago. Luego, en algún momento, tendré algunas vacaciones y, como dijo Forrest Gump al final de su larga carrera, ahora me siento un poco cansado, pero en algún momento probablemente volveré a empezar".

Hablando de una experiencia "extraña" en Miami, el británico también criticó el hecho de que Red Bull anunciara su marcha en un día muy simbólico para el deporte: el 30 aniversario de la muerte de Senna, a bordo de un coche diseñado por Newey.

"Miami fue una carrera muy extraña para mí, porque la noticia acababa de salir en la prensa. Fue un día muy triste. Era el 1 de mayo, el 30º aniversario de los horribles acontecimientos de Imola. Así que fue un día muy difícil y muy desafortunado para que saliera ese comunicado".

"Y el GP de Miami en sí fue extraño, porque yo estaba en un papel de estrategia, sentado en el muro de boxes, pero no estaba involucrado en ninguna decisión o reunión de ingeniería. Me llevaban de una cita con la prensa a otra. Cosas que no me entusiasman".

"Nunca pensé realmente en ello, así que no pensé que sería una noticia tan grande, para ser honesto. Nunca había pensado en ello. Así que verlo en todos los periódicos y en la televisión fue un poco chocante".