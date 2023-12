Newey no descarta cambiar a Ferrari: "Nunca digas nunca"

Desde hace 18 años, el ingeniero Adrian Newey es un peón clave dentro del equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing. El inglés es el diseñador de los coches y sigue teniendo el control en el terreno técnico, aunque hoy en día no se puede subestimar el papel de Pierre Waché.

La asociación entre Newey y su equipo no parece romperse, pero Ferrari ha hecho varios intentos de atraer al inglés a Maranello. No lo consiguieron, pero en el podcast Formula For Success, el ingeniero de 64 años revela que estuvo a punto de dar el salto a Italia.

"Ferrari es una marca mágica. Todo el mundo en el automovilismo está fascinado por ella y tienden a irse con ellos cuando se presenta la oportunidad. He estado a punto de cambiar tres veces", afirma el de Colchester.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Adrian Newey, Director de Tecnología, Red Bull Racing, Christian Horner, Director de Equipo, Red Bull Racing

Según Newey, la tentación fue muy fuerte. "Es una marca fantástica y tiene esa mística que la rodea. Se siente un poco como el equipo de fútbol italiano", menciona el diseñador de lujo, que incluso ha hecho una lista de los que, en su opinión, son los pros y los contras de trabajar para la Scuderia. "Los contras son que si no haces un buen trabajo, estás completamente acabado. Si lo haces bien eres un héroe nacional. Eso conlleva cierta presión".

Sin embargo, el cambio nunca se produjo. Según Newey, esto se debe también a que el máximo responsable técnico sigue disfrutando trabajando para el equipo Red Bull.

"En todos los equipos me lo he pasado muy bien, también ahora en Red Bull. He estado aquí prácticamente desde el principio y he sido una parte esencial en el desarrollo de la ingeniería. Es un equipo en el que me siento muy cómodo. Cambiar ahora es como salir de tu propia familia, ya lo siento así". En la escudería austriaca, Newey ya ha ganado seis títulos de constructores y siete de pilotos, lo que convierte la asociación en un gran éxito. Sin embargo, no descarta por completo la posibilidad de fichar por Ferrari. "Nunca digas nunca", concluye el diseñador inglés.