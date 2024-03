Adrian Newey forma parte de la troika de directivos de Red Bull excluidos del tope presupuestario junto a Christian Horner y Helmut Marko. En la crisis que vive la escudería de Milton Keynes hay quien intenta meter albóndigas envenenadas para tratar de desintegrar una plantilla que domina la F1 a pesar de las feroces luchas intestinas. Según algunos medios de comunicación, la escudería campeona del mundo debería estar a punto de estallar en cualquier momento, con todas las figuras del vértice listas para hacer las maletas.

Christian Horner, hablando también de Max Verstappen, tras el uno-dos de Yeda fue muy claro: "No puedes obligar a una persona a formar parte de un equipo solo por un trozo de papel, si alguien decide que no quiere seguir formando parte de este equipo no puedes obligarle a quedarse en contra de su voluntad, y eso vale para todos los roles, ya sea un piloto, un técnico o cualquier otra persona. Formar parte de un equipo de Fórmula 1 como Red Bull Racing implica compromiso y pasión. Max lo tiene, lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años, no tengo la menor duda de su compromiso y pasión".

¿Están Adrian Newey y Christian Horner discutiendo sobre el futuro de Red Bull? Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Los habitualmente bien informados alemanes de Auto Motor und Sport aseguran que Newey está nervioso porque Adrian está descontento porque Horner querría trasladarle al proyecto del hiperdeportivo RB17 para reducir los costes de Red Bull Technology, ya que a partir de 2026 no debería ser posible dividir el tiempo de trabajo de un empleado entre los diferentes proyectos activos en el Grupo.

El RB20 es un monoplaza que también ha demostrado ser superior con Sergio Pérez, por lo que no debería sorprender ver a Newey interesándose por el hypercar, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo coche de Milton Keynes nació con mucha antelación a la competición y que los desarrollos ya podrían estar planificados, por lo que Adrian podría dedicarse al RB17 a la espera de que en 2025 comience el estudio de los monoplazas para la nueva normativa de 2026, que aún no ha sido definida por la FIA.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto por: Steven Tee / Motorsport Images

¿Por qué demonios podría Newey, que siempre ha estado más vinculado a Christian Horner que a los austriacos, cambiar de bando? Hay una razón válida, y podría tener su peso: hay rumores de que la unidad de potencia que están estudiando en Red Bull Powertrains estaría más atrasada de lo que podrían haber esperado, a pesar de la violenta campaña de compras con la que arrancaron a Mercedes muchos de los fabricantes de motores de Brixworth.

Esta podría ser la razón válida por la que Ford habría aprovechado el asunto Horner y, en particular, el sexgate, que luego se desinfló rápidamente, para amenazar con romper la asociación. No había problemas éticos, sino a lo sumo técnicos. A Adrian no le gusta perder y quizás diseñar el mejor coche para un motor "desinflado" le motivaría poco. De hecho, los rumores sobre la unidad de potencia se habían autoalimentado después de que Horner diera la voz de alarma sobre la difícil gestión de la unidad de potencia al 50%, que había dejado entrever la falta de preparación para convertirse en constructor.

Los rumores del paddock dicen, por otra parte, que la unidad de última generación de RBPT no sería ciertamente la peor, por lo que ciertas alarmas deberían estar destinadas a remitir. ¿Qué hay de Newey, entonces? Está destinado a quedarse donde está si el aire de Milton Keynes no se vuelve realmente irrespirable.

Pierre Wache, director técnico de Red Bull Racing Foto de: Motorsport Images

Quien no está viviendo bien la situación es Pierre Wache, el verdadero director técnico de Red Bull: el francés de 49 años, excelente organizador del sistema, estaría harto de ver cómo todo el mérito recae únicamente en Newey, considerando que la superioridad de Milton Keynes deriva de un equipo muy fuerte y preparado. Es más fácil, por tanto, que Waché esté en la rampa de lanzamiento que Adrian.

No es ningún misterio que Pierre estaba en la lista de deseos de Maranello, al igual que Adrian, pero ambos habían rechazado las propuestas recibidas. Es difícil pensar que quisieran venir a Italia, por lo que Waché podría buscar en otra parte. El dt, de hecho, tendría que entrar en el corazón de la Dirección Deportiva para gestionar la plantilla, mientras que Newey, con la tecnología actual, también podría trabajar a distancia desde Gran Bretaña.

Un último apunte: si realmente Toto Wolf quisiera arrebatar a Max Verstappen a Red Bull, alimentando los rumores de que quería dejar el equipo con el que el holandés tiene contrato hasta 2028, el austriaco tendría que tender puentes de oro a Adrian. Newey en la F1 ha forjado su carrera en Force, Leyton House, Williams y McLaren y le falta tanta experiencia con la Estrella como en el Cavallino Rampante. Claro que el mánager austriaco acaba de renovar la confianza en James Allison, así que lo más probable es que todo siga como hasta ahora.