En un pasado lejano y difuso, una popular marca de comida para gatos se anunciaba con el eslogan "Ocho de cada diez dueños afirmaban que sus gatos la preferían". Hay tantas cosas que fallan en una frase tan breve. ¿Propietarios? El personal, sin duda. Y esa formulación engañosa: ¿lo preferían a qué? ¿A un cuenco de clavos oxidados? ¿Y qué hay del tamaño de la muestra de esta supuesta encuesta? ¿Alguna vez alguien ha llamado a tu puerta o te ha parado por la calle para preguntarte por las preferencias alimenticias de tu mascota?

Las normas publicitarias son más estrictas hoy en día (al menos en algunas partes del mundo), así que es posible reírse por lo bajo y hacer cálculos mentales al mismo tiempo cuando —por ejemplo— las empresas de cosméticos afirman que su última crema antiarrugas cuenta con índices de aprobación altísimos, pero tienen que revelar en la letra pequeña que aparece en pantalla que solo encuestaron a 117 personas.

Todo eso y más pasó por la mente de este escritor durante una entrevista en mesa redonda con el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, la semana pasada, cuando un colega formuló una pregunta perfectamente razonable sobre la desaparición de la retransmisión de los gráficos de velocidad y del estado de carga de la batería. Dado el deseo de la F1 de seguir expandiéndose en EE. UU., donde existe una demanda bien documentada de datos en las retransmisiones deportivas, ¿no resulta contraproducente eliminar activamente datos que son cruciales para comprender cómo funciona la carrera?

"La verdad es exactamente lo contrario, porque a nadie le interesa cómo se conduce el coche", afirmó Domenicali.

¿Cómo? Si de verdad no te interesa cómo se conducen los coches, no dudes en expresar esta opinión en la práctica sección de comentarios que hay más abajo.

Ahora bien, la sección de comentarios de una web de automovilismo atiende, por naturaleza, a un nicho y a una minoría autoseleccionada. Pero ya que estamos hablando de muestras pequeñas, ¿por qué no?

"A la gente le interesa si adelantas o no. Esa es la gran mayoría de la gente", continuó Domenicali. "Estoy de acuerdo contigo en que hay ciertas personas que se centran en este aspecto, que es muy importante. Es como cuando abrías el DRS: a la gente no le interesaba cuál era el motivo del adelantamiento.

¿Cuánta energía de la batería consumió Verstappen al adelantar a Hamilton en Hungría? A falta de gráficos, los aficionados interesados tendrían que hacer conjeturas Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"El sábado mantuve una conversación increíble e interesante con [el guionista y director de Star Wars] George Lucas. Estaba en Hungría y me ofreció una visión increíble sobre cómo ven la Fórmula 1 los nuevos aficionados, y nos dio una perspectiva increíble para ver cómo podemos simplificar realmente las cosas, porque los nuevos aficionados no entienden lo que hay entre bastidores. Les fascina el hecho de que haya mucha acción.

"Así que creo que, en ese sentido, sin duda es necesario que quienes están tan centrados en eso dispongan de la información adecuada. Pero la gran mayoría de la gente, créeme, solo quiere ver lo que ocurre en la pista.

"No les interesa el ángulo del acelerador ni la presión de los frenos a la hora de adelantar. Si pensamos, por ejemplo, en ese increíble adelantamiento de Max y Lewis en la curva 1 de Hungría, es una obra de arte, si se me permite decirlo, que es justo lo que esta gente quiere ver. Y está directamente relacionado con la calidad de los pilotos.

"Al fin y al cabo, se trata de un esquema que el piloto puede utilizar para maximizar el rendimiento de su coche, ya sea en la frenada, la aceleración o la potencia que proporciona la electrificación. Eso es lo que creo que está pasando. Por supuesto, para un sector específico de nuestros aficionados, estos datos son relevantes y, como es lógico, están disponibles".

Este es un ejemplo clásico de sesgo de muestreo, en el que se plantea un argumento sobre las preferencias de toda una población basándose en una muestra que excluye a una parte de dicha población

A lo largo de este año, cuando Autosport ha informado sobre la opinión negativa hacia el nuevo reglamento, la F1 ha respondido con estadísticas que afirman que, en realidad, a los aficionados sí les gusta el nuevo formato. Pero, dado que estos datos proceden de encuestas realizadas a los suscriptores del servicio "F1 Unlocked", los encuestados pertenecen, por naturaleza, a un nicho y son una muestra autoseleccionada, al igual que, por ejemplo, quienes suelen dejar comentarios al pie de los artículos en una web dedicada al automovilismo.

Este es un ejemplo clásico de sesgo de muestreo, en el que se plantea un argumento sobre las preferencias de toda una población basándose en una muestra que excluye a una parte de dicha población. En este caso, es tan erróneo afirmar que "a nadie le interesa cómo conduces tu coche" como decir que todo el mundo odia el nuevo reglamento.

Más de la F1 : Fórmula 1 Sergio Pérez en la primera mitad con Cadillac: "Mi rendimiento en 2026 se acercará mucho a un 10"

Es evidente que hay una parte de la afición que comparte los sentimientos que destaca Domenicali. Pero esto no invalida las reservas de quienes opinan de otra manera, ni es posible afirmar, basándose en los datos estadísticos disponibles, cuál es la opinión mayoritaria.

Lucas y su esposa, Mellody Hobson, fueron invitados de Ferrari en el reciente Gran Premio de Hungría Foto: Getty Images

Igualmente evidente es que citar a George Lucas para justificar las decisiones narrativas visuales de la F1 en las retransmisiones deportivas (decisiones tomadas hace meses, por cierto) es un ejemplo de una falacia lógica muy común: la apelación a la autoridad. En esta falacia, la afirmación se basa en la opinión de alguna figura experta —normalmente famosa— en lugar de en hechos o datos. Es una forma muy popular de "cerrar el tema" en las redes sociales: compartir un meme con una foto de alguna figura pública fallecida hace tiempo junto con una supuesta cita suya que respalde el argumento.

Y, en cualquier caso, ¿qué le da a Lucas la autoridad para decidir si vemos o no un icono de batería? Desde luego, yo no aceptaría consejos sobre narrativa de alguien que reeditó *Star Wars* para que Greedo disparara primero. Y eso sin entrar siquiera en el tema de las precuelas, de las que lo mejor que se puede decir es que se fueron volviendo cada vez menos horribles a medida que avanzaban.

En el mundo cinematográfico en el que se movía Lucas, era habitual (al menos hasta la era del streaming) crear reportajes del "making of" con material detrás de las cámaras para mostrarlo por separado. Había quienes disfrutaban mucho con esta visión del proceso de creación de la película; pero, del mismo modo, había un sector del público que no quería ver cómo se creaba la magia, ya que consideraba que eso les estropearía el disfrute de la película. La solución es sencilla: si te encuentras en este último grupo, no veas el "cómo se hizo".

Ahora bien, en términos de la F1, ¿acaso los gráficos de velocidad y estado de carga restaban espectacularidad a la carrera para aquellos a los que solo les interesa saber si "se está adelantando o no"? No me imagino que fuera así.

Entonces, ¿por qué eliminarlos, si eran tan útiles para quienes realmente querían comprender la mecánica de conducir un monoplaza de F1 de 2026 entre el tráfico y realizar adelantamientos? ¿Especialmente cuando, en los últimos años, la F1 ha ido ampliando su oferta de datos como estrategia de promoción de Amazon Web Services?

Si alguien llamara a mi puerta para preguntarme por las preferencias alimenticias de mis gatos, probablemente le diría que se metiera en sus propios asuntos. Mientras tanto, uno de dichos gatos se habría esfumado debajo del sofá, mientras que el otro se habría refugiado en un lugar seguro en las escaleras, clavando en el encuestador una mirada que expresaba que había visto en lo más profundo de su alma y que estaba muy decepcionada con lo que había observado.

Y ese es, en líneas generales, el tono de la respuesta que recibes del titular de los derechos comerciales cuando planteas una pregunta perfectamente razonable sobre la desaparición, por lo demás inexplicable, de algunos gráficos de datos de vital importancia.

¿Debería la F1 recuperar sus gráficos de datos? Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images a través de Getty Images