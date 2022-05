Steiner: La F1 no presiona a Haas para ser más estadounidense

Cargar reproductor de audio

Impulsada por el éxito de la serie Drive to Survive de Netflix, la F1 ha querido aprovechar la mayor atención de la que goza en Estados Unidos.

Al actual Gran Premio de Estados Unidos en Austin se ha unido en el calendario de la F1 el Gran Premio de Miami, que tendrá su primera edición este fin de semana, y una tercera carrera estadounidense en Las Vegas en 2023.

Con Haas en la parrilla, la F1 ha tenido un equipo estadounidense desde 2016, aunque el conjunto, que tiene bases en Kannapolis, Carolina del Norte, y en Banbury, Reino Unido, no ha aprovechado hasta ahora el auge de Estados Unidos.

Haas no ha contratado a ningún piloto nacional y aún no ha conseguido atraer a los principales patrocinadores estadounidenses, más allá del respaldo del propio dueño del equipo, Gene Haas.

En 2021, el coche del equipo llevó los colores de la bandera rusa para reflejar el apoyo de Uralkali al piloto Nikita Mazepin, pero tanto el piloto como el patrocinador quedaro fuera de la escudería tras la invasión rusa a Ucrania.

Cuando Motorsport.com le pregunta si hay más presión sobre el equipo por parte de los ejecutivos de la Fórmula 1 para que muestre más su identidad estadounidense, el director del equipo, Steiner, dice que no es el caso, aunque espera que el aumento del interés en EE.UU también beneficie a su equipo pronto en forma de nuevos patrocinadores.

"No, no hay mucha más presión desde arriba, y no tiene por qué haberla", dijo.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Nos gustaría estar más involucrados, y estamos trabajando en algunas cosas también en Estados Unidos, pero lleva un poco de tiempo".

"Creo que este boom de la Fórmula 1 en Estados Unidos ha empezado yo diría que el año pasado, o quizás hace dos años, el año pasado empezó a tener realmente tracción, así que llevará un poco de tiempo ponerlo todo en marcha también para el equipo".

"El primer año, hay interés en ello, y luego ese interés podemos llevarlo a posibles patrocinadores para que se suban a bordo".

Sin embargo, Steiner no cree que su equipo tenga que hacer más para apoyarse en su identidad norteamericana.

"No creo que tengamos que inclinarnos más. Tenemos Haas CNC de Haas y Haas Tooling allí, ambas son empresas norteamericanas, no se puede ser más norteamericanas que ellas", respondió.