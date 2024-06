En un fin de semana en el que los planes de la FIA para la revolución del reglamento que se producirá en 2026 han estado en el punto de mira debido a las preocupaciones sobre el rendimiento de los coches, Lando Norris ha dicho que también podría haber otra consecuencia.

Norris teme que el cambio de reglamento pueda destrozar la parrilla y alejarla de la reñida competición en la que los siete primeros pilotos de la clasificación del Gran Premio de Canadá estuvieron separados por sólo 0,280 segundos.

"Creo que no volveremos a tener días como el de hoy", dijo Norris. "No vas a tener días como los de las últimas semanas probablemente en el 2026, 2027, 2028, o más o menos como el 2028, 2029. Así que es como siempre ha sido.

"Cada vez que hay un cambio de reglamento, hay grandes lagunas. E incluso al final de la última era, 2021, las cosas se estaban acercando de nuevo. Todavía tenías a Red Bull contra Mercedes, y todo el mundo se estaba acercando. Y luego todo se dispersó de nuevo.

"Red Bull tuvo su tiempo, y ahora parece que hemos sido capaces de ponernos al día. Así que justo cuando estamos llegando allí, y creo que probablemente mirando ya hacia el próximo año, el próximo año debería ser un año emocionante para todos, desde el primero hasta el último. Creo que va a ser emocionante. Pero luego todo eso se irá en el 2026".

Norris dijo que la F1 tenía que decidir realmente lo que quería que fuera la serie: una de regulaciones estables donde las carreras estuvieran reñidas, o una donde las reglas cambiaran pero que separara el campo.

"Podría haber algunos beneficios en la carrera para esas regulaciones [2026], podría haber algunas cosas que son peores", dijo. "El tipo de carreras que vas a tener es probablemente muy diferente. Así que es complicado.

"No es una respuesta sencilla. No sé la respuesta, al mismo tiempo. No creo que nadie sepa exactamente cómo va a resultar".

Lando Norris, McLaren F1 Team, en la rueda de prensa posterior a la clasificación Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Siempre al final de estos cambios de reglamento vemos días como hoy y vemos batallas más reñidas - y ahora Mercedes aquí arriba también. Así que hay cuatro equipos que están luchando hacia la cima. [Son ocho coches, vas a ver diferentes ganadores. Y creo que eso es emocionante para la gente.

"Pero definitivamente no vas a tener eso en el 2026. Así que depende de si quieres mantener esta emoción y mantener este desafío que tenemos ahora, o si quieres cambiarlo todo de nuevo y tener otros años en los que esté muy separado".

Los jefes de equipo de la F1 se reunieron el sábado por la mañana con los jefes de la F1 y el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, como parte de una reunión semi-regular con el CEO de la F1, Stefano Domenicali, donde las reglas de 2026 se convirtieron en un tema de conversación.

Se entiende que Tombazis reiteró lo que dijo a los medios de comunicación ese mismo día: que el organismo rector del automovilismo estaba abierto a hacer cambios en el proyecto de reglamento en un intento de aliviar las preocupaciones sobre la falta de velocidad de los coches.