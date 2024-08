Cómo Norris puede detener sus actuales problemas en la primera vuelta en la F1

A pesar de todos los momentos impresionantes de la temporada 2024 de Fórmula 1 de Lando Norris, su enfoque en las arrancas ha sido un importante talón de Aquiles esta temporada, y le ha hecho perder al menos dos victorias en la primera curva.

Ha habido un puñado de momentos notables en los que Norris tomó decisiones poco propicias en la curva 1 este año, incluyendo sus escapadas desde la pole position en los Grandes Premios de España y Hungría.

En Barcelona, Norris intentó adelantarse a Max Verstappen en la primera curva, pero se vio superado por un George Russell que arrancaba rápido y que se movió por el exterior de los dos. En Hungría, Piastri superó a Norris y se mantuvo en el interior de la curva, lo que permitió al australiano tomar el mando de la carrera en los primeros compases.

Norris ha añadido otra complicación en la primera vuelta a su historial, tras derrapar en la salida de La Source. Rozó la grava, lo que le hizo perder impulso en la subida hacia la recta de Kemmel y le relegó a la séptima posición.

Y no nos olvidemos de la carrera al sprint en China, donde Norris fue superado en la salida por Hamilton para asegurarse de que no podía cubrir el interior, y en última instancia se quedó sin carretera en la larga curva a la derecha que abre la vuelta de Shanghai.

No es necesariamente la posición del coche lo que ha perjudicado a Norris en estos casos, sino más bien las salidas más lentas de lo ideal que limitan lo que puede hacer. En los casos de España, Hungría y China, Norris entró en la primera curva con mucho menos impulso en relación con el coche que le flanqueaba en la zona de frenada, y por lo tanto no tenía la latitud de pista disponible para defenderse.

Salida de carrera - Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 luchan por el liderato. Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Y por lo tanto, obliga a un enfoque diferente de Norris, ya que tiende a retirarse a una fase de ahorro de neumáticos para retomar su asalto más tarde. No es un mal enfoque, pero sin duda es una persecución más fácil cuando se lidera un gran premio. La estrategia de retirarse y ahorrar funcionó en Miami, una carrera en la que también perdió una posición en la primera vuelta, pero no siempre se puede confiar en la suerte de un coche de seguridad fortuito...

"He regalado muchos puntos en las últimas tres o cuatro carreras por tonterías, errores y malas salidas, ahora en la curva 1", reflexionó Norris tras el Gran Premio de Bélgica. "Creo que necesito volver a cero. En las dos o tres últimas carreras no he hecho todo lo que necesitaba y he perdido muchos puntos, así que espero poder volver con fuerza".

Por supuesto, habrá que superar una barrera psicológica. Todo se alimenta de un bucle de retroalimentación autocumplido, en el que los casos de los mismos errores empiezan a dar lugar a la narrativa interna de: "Cometí este error, así que probablemente lo volveré a cometer".

Suena demasiado reduccionista reducir los problemas iniciales de Norris a la postura de "es fácil, simplemente no cometas el mismo error", pero ése es en última instancia el objetivo final. Y, cuando el nativo de West Country consiga una escapada limpia, todo acabará encajando en las salidas. Pero el proceso de romper esa barrera psicológica no es sencillo.

Puede contar con el apoyo de su equipo McLaren, y los pilotos de hoy en día suelen contar con entrenadores psicológicos que pueden impartir valiosos consejos para ayudarle. Se necesita mucha fuerza mental para reeducar a tu cerebro para que piense de otra manera, pero esa es una parte del proceso.

"Trabajamos con Lando, como trabajamos con Óscar, para intentar ver todas las oportunidades en las que podemos mejorar individualmente, pero también colaborar mejor", dijo el director del equipo, Andrea Stella. "Definitivamente nos da algunos elementos para analizar cómo se manifiestan algunas de estas oportunidades perdidas.

"En el caso de Lando, por ejemplo, parece que estadísticamente hay algunas oportunidades que tienden a producirse en las primeras fases de la carrera, así que tenemos que comprobar si se trata de las primeras fases de la carrera por alguna razón, o es simplemente aleatorio". Como cualquier otro atleta o piloto, Lando -con el apoyo del equipo- pensará: '¿Qué puedo hacer mejor para asegurarme de que capitalizamos el buen trabajo que estamos haciendo?".

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, el resto del campo en la salida. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Y, el año pasado, Norris demostró que puede empezar bien y recuperar terreno: ¿recuerdas sus primeros movimientos en el Gran Premio de Gran Bretaña para ponerse en cabeza? También su barrida a Oscar Piastri para colocarse segundo en Suzuka en 2023, y otra remontada hasta el liderato en el Gran Premio de EE.UU. sobre el polesitter Charles Leclerc.

Está en su repertorio, por tanto, pero también es cierto que no ha recuperado ni una sola posición este año: Norris mantiene la posición o pierde uno o varios puestos.

Y, si tiene aspiraciones de ganar un campeonato, eso se va a convertir en un problema si no da la vuelta. Él y McLaren tendrán que encontrar una manera de mejorar la situación, ya sea un obstáculo mental que superar, o si se puede jugar con los reglajes del coche para que sea un poco más fácil coger velocidad.

Después de todo, no hay mucho tiempo para sentarse y reiniciar cuando hay cinco carreras en el lapso de seis semanas. Si Norris vuelve del descanso y hace un buen comienzo en Zandvoort, entonces la confianza empezará a fluir - si no, McLaren podría tener que encontrar una manera de detener su título de outsider de la espiral.