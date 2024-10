Norris critica a los comisarios que lo sancionaron por el rebase a Verstappen

Lando Norris consideró que los comisarios del Gran Premio de Estados Unidos se "precipitaron" a la hora de tomar una decisión sobre su adelantamiento fuera de pista a su rival por el título de Fórmula 1 Max Verstappen, afirmando que el resultado fue "adivinatorio" sin contar con la opinión del piloto.

Norris recibió una penalización de cinco segundos por su adelantamiento a Max Verstappen en la curva 12, que se llevó a cabo mientras ambos pilotos estaban fuera de la carretera, y no pudo acumular suficiente ventaja para anular el efecto de la deducción de tiempo, que se dio solo en la última vuelta.

Esto aseguró que Verstappen ocupara el tercer lugar en los resultados finales de la carrera, lo que amplió su ventaja de puntos a Norris a 57 puntos con cinco rondas restantes.

Hablando sobre el proceso que siguieron los comisarios para llegar a una conclusión, Norris consideró que la decisión mostraba "incoherencia" con otras y que la situación necesitaba la aportación de los pilotos para computar completamente.

"Creo que de nuevo hay incoherencia, pero es difícil. Para mí, es sólo una decisión precipitada y no escuchan o entienden nuestros puntos, lo que deberían hacer después de la carrera", explicó Norris.

"Sólo quieren tomar una decisión en el momento para no alterar los puntos, pero por lo tanto es una decisión apresurada y no escuchan mi punto de discusión o el punto de mi equipo o el punto de Max.

"No creo que sea lo más correcto, pero hoy era una penalización y no hay mucho que pueda hacer aparte de aceptarlo. Lo he intentado, los dos lo hemos intentado, ha sido una gran batalla".

Lando Norris, McLaren MCL38 lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Realmente lo disfruté. Ha sido duro. Max condujo muy bien y se defendió muy bien. Terminó en la cima, así que felicitaciones a él.

"No creo que se pueda apelar este tipo de penalización, lo que es de nuevo una tontería porque sólo están adivinando y no creo que sea así como se debe hacer el comisariado. Pero es un trabajo difícil para ellos, así que no me quejo contra ellos".

"Creo que es más el hecho de que no lo ven todo, no lo entienden todo tan bien como nosotros cuando estamos dentro del coche. Eso es todo".

A la pregunta de si Verstappen se había "excedido" en su defensa, Norris dijo que su rival por el título se comprometía en las curvas con mucha velocidad, algo que él intentaba igualar.

Relacionó su propia pasada con la de Verstappen en la curva 1, donde pareció sacar a Norris de la carretera y mantuvo la posición sin más ramificaciones, y cuestionó por qué los incidentes en la primera curva se tratan de manera diferente.

"Creo que las dos veces Max se salió de la pista. Tuvo mucho empeño en mantenerme detrás.

"La cosa es que con Max, tienes que comprometerte - la gente no entiende ese tipo de cosas. Con Max, no puedes ir a medias.

"La curva 1 es un poco más difícil de decir si fue porque no me comprometí lo suficiente, pero el hecho de que él se comprometiera a tanta velocidad en la que de nuevo se salió de la pista.

"No puedo meterme por el interior de alguien, salirme y luego mantener la posición en carrera normal, pero por alguna razón está completamente bien en la curva 1 de la primera vuelta. Es difícil. No sé. Hoy me duele".