Norris señala que él debería haber ganado Canadá, pero el error en pits le costó

Lando Norris adelantó tanto a Max Verstappen como al polesitter George Russell para tomar el liderato de la carrera, y empezó a sacar más de dos segundos por vuelta a ambos en un intento de aumentar su ventaja.

Su progreso fue cortado de raíz cuando el primero de los dos coches de seguridad salió cuando Logan Sargeant golpeó la pared en la salida de la curva 5, donde parecía que se había perdido la entrada en boxes antes de que el coche de seguridad fuera llamado a la pista.

Pero la explicación de Norris fue contraria, afirmando que tuvo tiempo de sobra para entrar por un juego nuevo de intermedios y mantenerse por delante de Verstappen y Russell. En lugar de eso, dio una vuelta extra y esto le colocó detrás de la pareja en tercera posición.

"Deberíamos haber ganado la carrera de hoy y no lo hicimos", reflexionó Norris. "Así que es frustrante. Teníamos el ritmo, probablemente no en seco al final. Resultó que no importaba demasiado, pero deberíamos haber ganado hoy, así de simple.

"No hemos hecho un buen trabajo como equipo para ir a pits cuando debíamos y no quedarnos atrapados detrás del coche de seguridad. Así que no creo que haya sido buena o mala suerte.

"No creo que fuera lo mismo que Miami. Esto fue simplemente tomar una decisión equivocada. Es culpa mía y del equipo y es algo que discutiremos después.

"Creo que ahora estamos a un nivel en el que no estamos satisfechos con el segundo. El objetivo es ganar y no lo hicimos".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20. Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

"No fue el momento del primer coche de seguridad: Tuve tiempo suficiente para ir a pits y no lo hicimos".

Norris añadió que la decisión posterior de mantenerle fuera con los intermedios durante dos vueltas extra durante la transición a neumáticos de seco "me ayudó" y casi hizo posible un overcut tanto sobre Verstappen como sobre Russell, pero cedió la posición a ambos mientras intentaba calentar sus neumáticos.

Antes de que Norris explicara el problema inicial de la llamada a boxes, Verstappen bromeó diciendo que era una venganza por Miami - donde Norris se abalanzó sobre Verstappen siendo ayudado por el coche de seguridad para realizar una parada y emerger en cabeza, lo que le otorgó su primera victoria en carrera.

"Por supuesto, a veces funciona a tu favor y a veces en tu contra", reconoció Verstappen.

"Así que esta vez, funcionaba para nosotros. Supongo que en ese sentido, ¡ahora es 1-1 este año! Pero así son las carreras, también forma parte de ellas".

"Intentas mantener la calma todo lo que puedes, y también [mantener] la comunicación con el muro de boxes, y ellos contigo, para preguntar cuáles son las condiciones. Definitivamente creo que como equipo, tomamos las decisiones correctas hoy".