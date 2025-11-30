Lando Norris llegará al Gran Premio de Abu Dhabi, última cita de la temporada, con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y 16 sobre Oscar Piastri. En resumen, la victoria por el título está en sus manos: un tercer puesto con Max combinado con su victoria será suficiente y entonces será el momento de celebrar.

Sin embargo, las cosas no son tan previsibles: en Qatar, el MCL39 partía como favorito y acabó siendo derrotado por el de siempre, el inexpugnable Max Verstappen. En esta ocasión, el tetracampeón del mundo se vio perfectamente favorecido por la estrategia ideada por Red Bull una vez que el Safety Car salió en la vuelta 7.

En ese momento Max entró en boxes, mientras que los McLaren -los dos- continuaron. Esta elección se hizo para evitar estrategias diferenciadas entre Piastri (que lideraba la carrera en ese momento) y Lando Norris, que había ascendido a la segunda posición tras la parada en boxes de Verstappen. Una paridad que McLaren siguió empujando hasta el final, con consistencia, a pesar de que la sombra del holandés volador se hacía cada vez más incómoda.

La opción de salir bajo Safety Car no dio sus frutos. Piastri perdió el liderato y acabó segundo por detrás de Verstappen. Pero peor le fue a Lando Norris. El líder del mundial llegó a caer hasta la quinta plaza y sólo un error en la penúltima vuelta cometido involuntariamente por Andrea Kimi Antonelli le aupó a la cuarta plaza.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Es duro. Teníamos confianza en que el equipo podría tomar la decisión correcta, pero siempre es una apuesta. Nos la jugamos en cierto modo y ahora está claro que no debimos hacerlo, porque Oscar perdió la victoria y yo el segundo puesto."

"Hoy no hemos hecho un buen trabajo, pero muchas otras veces sí. De hecho, ganamos el Campeonato del Mundo de Constructores hace seis o siete carreras gracias al buen trabajo que hicimos. Hoy no ha ido bien, pero así es la vida".

"Tenemos que analizar las cosas y entender qué podríamos haber hecho mejor. Ya sabemos por qué no tomamos la decisión correcta, pero no siempre se puede acertar. Tenemos que hacer nuestro trabajo con normalidad. Si el equipo lo hace y nosotros lo hacemos estaremos bien".

Sin embargo, el error de Antonelli podría ser decisivo en Abu Dhabi, ya que a Norris le bastará con subir al podio para asegurarse el título. Pero en este final de temporada, donde todo -incluso lo más seguro- parece desmentirse, conviene no confiarse. Bien lo sabe Max Verstappen, que en Piastri ha recuperado 108 puntos desde el verano. Norris sabe que no puede dormir tranquilo.