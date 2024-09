Norris, decepcionado: Ferrari tenía un mejor coche, imposible hacer una parada

Fue un Lando Norris visiblemente decepcionado el que compareció ante los micrófonos al término de la carrera de Monza. De hecho, el británico sólo pudo terminar la carrera en tercera posición tras salir desde la pole position que había logrado el sábado, perdiendo la oportunidad de recortar puntos a un Max Verstappen en apuros gracias a un Red Bull que no brilló.

Es un McLaren que claramente se está lamiendo las heridas porque, cuando monopolizas la primera fila, salir una vez más sin ganar es un resultado difícil de digerir, porque la sensación es la de no haber aprovechado su potencial desperdiciando una oportunidad. Harán falta análisis precisos para entender qué podría haber hecho de forma diferente el equipo Papaya, que tanto sufrió con el subviraje que había minado de alguna forma el equilibrio del Ferrari el sábado.

Todo se torció desde la primera vuelta, cuando Norris fue adelantado por su compañero de equipo en la chicane Roggia con una bonita maniobra por el exterior, tan efectiva como dura, que cambió un poco los escenarios de la carrera.

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Fue un adelantamiento que Norris no digirió especialmente, entre otras cosas porque, en su opinión, podría haber puesto en peligro el resultado del equipo: "No sé qué debería haber hecho diferente en ese momento. Si hubiera frenado un metro más tarde, probablemente habríamos chocado, así que es algo a tener en cuenta. Pero, en resumen, Ferrari ha hecho una mejor carrera hoy, especialmente Charles. Ha hecho un gran trabajo. Así que me quito el sombrero ante ellos", dijo Norris tras la carrera, destacando la buena carrera de los de Maranello, que fueron capaces de superar a McLaren con su estrategia de una sola parada.

McLaren fue el equipo que impulsó la carrera hacia la estrategia de dos paradas, mientras que Ferrari, una vez que se dieron cuenta de que podían acabar terceros y cuartos, decidieron probar la estrategia de una sola parada, la que se había asumido antes de la carrera, maximizada con un Leclerc sobresaliente en el pilotaje.

Sin embargo, según Norris, la estrategia a una sola parada no habría sido posible para el McLaren, que sufría tanto de graining en la parte delantera izquierda. Es posible que McLaren hubiera esperado una carrera mucho más agresiva en la parte trasera y al final el balance afectó más a la parte delantera que a la trasera: "Pensamos en hacer una sola parada para toda la carrera, pero no era posible con la cantidad de graining que tenía. Así que sí, fue una carrera dura", añadió Norris, antes de añadir cómo permanecer en el rebufo en el aire sucio detrás de Piastri perjudicó su carrera, pagando el precio de no correr en aire limpio.

"Sabíamos que todos íbamos a estar cerca, pero con nuestro coche y algunas limitaciones que tenemos, eso no era posible hoy. Así que lo sabíamos, sabíamos que podía ser una posibilidad. Estamos decepcionados, obviamente, pero Ferrari hizo un mejor trabajo, tenían un coche mejor hoy, y me quito el sombrero ante ellos".