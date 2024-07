La primera jornada de entrenamientos en Spa se fue al archivo con una lluvia que afortunadamente perdonó a la Fórmula 1, al menos el viernes. Las primeras indicaciones ven una lucha a tres bandas por la pole position, con los dos McLaren y Max Verstappen en la rampa de lanzamiento para luchar por la posición más alta de la parrilla.

Sin embargo, también hay una doble razón para que los tres protagonistas de la FP2 quieran la pole: Verstappen tiene que cumplir una penalización de 10 posiciones por un cambio de motor, por lo que cuanto más adelante esté en la clasificación, mejor se alineará en la parrilla. Por el contrario, para Norris el objetivo es justo el contrario: no sólo ponerse delante de su compañero de equipo, sino también asegurarse de que el holandés sale lo más atrás posible, para pensar que puede arrebatarle el mayor número de puntos para la clasificación.

A pesar de lo positivo que ha sido el primer día, Norris todavía tiene algo en lo que trabajar para encontrar las mejores sensaciones, aunque la noticia positiva es que, incluso en esta pista, la puesta a punto básica demostró ser eficaz de inmediato, lo que permite al equipo de Woking empezar a concentrarse en los detalles en lugar de tener que revisar la situación.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ha sido un buen día, aunque Red Bull parece muy rápido. Sin embargo, hoy no me he sentido cómodo al cien por cien en el coche, así que tenemos que ver cómo podemos mejorar las sensaciones para mañana. Estamos liderando el día, pero no me he sentido del todo cómodo. Espero que podamos encontrar el ritmo con más facilidad", dijo Norris al final del día, señalando que todavía tiene que trabajar en algunos detalles para encontrar una puesta a punto que le dé más confianza en pista. Un proceso normal, pero que sin embargo confirma lo mucho más eficaz que se ha vuelto este MCL38 en una amplia gama de circuitos.

"Ahora llegamos a cualquier circuito y estamos cerca de una buena puesta a punto, ya no necesitamos alterar el coche. Si lo haces, significa que no has hecho un buen trabajo antes del fin de semana. Pero nos hemos preparado bien, tenemos una buena puesta a punto en el coche y está funcionando, pero creo que la sensación por mi parte todavía no es la mejor."

Curiosamente, Norris fue uno de los dos únicos pilotos, junto con Charles Leclerc, que utilizó un segundo juego de neumáticos blandos en la FP2, lo que significa que tendrá un juego menos disponible para mañana. Una elección interesante, que tal vez podría razonarse con el hecho de que la previsión anuncia lluvia para el sábado, por lo que podría darse una oportunidad extra con el compuesto blando el viernes y, al mismo tiempo, ahorrar una media para el resto del fin de semana.

En Spa, McLaren se presentó con un nuevo alerón de baja carga, diseñado para trazados como el belga, mientras que hasta el año pasado la escudería de Woking había tenido que reutilizar alerones no precisamente optimizados, sacando de los 'archivos' el utilizado en Bakú a principios de temporada. Un problema del que los ingenieros eran muy conscientes, pero que habían decidido posponer, sabiendo perfectamente que habría que trabajar para aumentar la eficiencia incluso con los paquetes de baja carga, quizás revisando el concepto del alerón.

McLaren MCL38, detalle técnico Foto de: Jake Boxall-Law

Para el fin de semana, el tiempo parece bastante inestable: ya se había pronosticado lluvia para hoy pero, salvo un chaparrón por la mañana, la situación se mantuvo estable permitiendo a los pilotos rodar en seco. Para mañana, sin embargo, las previsiones indican una posibilidad real de lluvia, en contraste con el domingo, cuando debería volver el sol, garantizando temperaturas más suaves. Los equipos tendrán que seguir muy de cerca las previsiones de cara al resto del fin de semana, para saber en qué puesta a punto deben concentrarse.

Una elección que también tendrá que hacer McLaren, aunque las palabras de Norris sugieren que el piloto británico se inclina más por el alerón de baja carga. En Silverstone, entre el viernes y el sábado, los ingenieros habían decidido apostar por una configuración ligeramente más cargada precisamente ante el riesgo de lluvia, un aspecto que había ayudado cuando la pista se mojó más tarde en la carrera. Sin embargo, si en aquel caso los alerones estaban muy próximos en cuanto a configuración, aquí la diferencia entre ambas opciones podría ser mayor.

"Tenemos dudas sobre qué nivel de carga adoptar. Generalmente para la lluvia quieres una configuración de alta carga, pero no estoy seguro de que esa sea la dirección a seguir en cualquier caso. Lo veremos con los ingenieros después de la sesión", añadió Norris más tarde.