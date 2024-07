Norris y su pole en Hungría: Ahora sólo tenemos que cumplir y ganar

Una primera fila totalmente papaya, como no ocurría desde la clasificación al sprint del GP de Qatar 2023, aunque haya que remontarse aún más atrás para ver a los dos coches de Woking delante de todos en la salida de la carrera del domingo, allá por 2012. Es un McLaren que espera mañana con una sonrisa, porque sabe que, esta vez, tiene una oportunidad real de intentar materializar el resultado, no sólo por el ritmo mostrado durante estos dos días, sino también porque parte con dos coches delante, lo que le dará también la oportunidad de jugar a nivel estratégico.

En vísperas del fin de semana, McLaren sabía que el trazado húngaro podía representar una oportunidad real de lograr por fin el tan ansiado resultado que se les ha escapado en otras ocasiones, entre otras cosas porque aquí hay muchas curvas de velocidad media, así como curvas lentas en las que el MCL38 suele tener ventaja sobre el RB20.

La diferencia vista el viernes sobre Max Verstappen no se repitió hoy, no sólo porque el holandés se había dejado cierto margen en los entrenamientos libres, sino también por diversas situaciones en clasificación, entre ellas el accidente de Yuki Tsunoda que interrumpió prematuramente los diversos intentos al final de la Q3 con neumáticos nuevos, en particular el del propio Norris. Al pasar por meta momentos antes de la interrupción, Oscar Piastri pudo sin embargo arrebatar la segunda posición al holandés, ganando una primera fila que podría jugar un papel clave en términos de estrategia.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En la FP3, Verstappen mostró de hecho un tiempo muy interesante con el duro, por lo que será interesante ver cómo se desarrollan las cosas mañana. Sin el apoyo de Piastri, la carrera podría haber sido mucho más compleja tácticamente.

"¡Estoy muy contento! No ha sido una calificación fácil, con tantas condiciones diferentes, pero hemos conseguido terminar en cabeza. Estoy especialmente contento por el equipo que ha colocado los dos coches delante", explicó Norris, comentando la pole position.

"La actuación de hoy nos da confianza, pero ya teníamos confianza, creo que vinimos aquí a Hungría sabiendo que teníamos un buen coche, capaz de luchar por la pole. Y eso es lo que hemos hecho hoy".

"Estamos en la mejor posición para cualesquiera que sean las condiciones mañana. Dos coches en primera línea, podemos controlar la situación, mientras nos mantengamos donde estamos, estaremos contentos. Está claro que el objetivo para mañana es la victoria, el coche va fuerte y estoy pilotando bien", añadió el británico.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

También estaba satisfecho el propio Piastri, que ayer había terminado la jornada no precisamente con una sonrisa en la cara, sobre todo porque algo no había funcionado en la FP2, aparte de los daños en el fondo. En comparación con la FP1, las sensaciones fueron totalmente diferentes, por lo que volver a la primera fila es motivo de felicidad para el australiano.

"Es el primer 1-2 en clasificación desde hace mucho tiempo, así que estoy muy contento. Por supuesto, al perder la pole por 20 milésimas, piensas que siempre podrías haberlo hecho mejor, pero es un gran resultado para el equipo. Para mí ayer fue un día un poco difícil, así que es bueno conseguir un buen resultado hoy. No fue fácil, tomamos muchas decisiones sobre la marcha", explicó Piastri, antes de añadir que, más allá de las 20 milésimas, en realidad no se arrepiente de nada.

"Creo que no me he dejado mucho. En la primera vuelta de la Q3 quizás sí, pero la segunda vuelta fue muy buena, quizás podría haberlo hecho mejor aquí y allá, pero en realidad fue una buena vuelta. Estoy contento con el trabajo que hemos hecho hoy".

"Para mañana, claramente me gustaría tomar la delantera en la curva 1, sabemos que tenemos un largo reto por delante, ganar el campeonato del mundo como equipo, tenemos un coche muy bueno, que funcionó muy bien aquí. Queremos el uno-dos", añadió el australiano.