Norris explica su remontada en México para finalizar top 5

El piloto de McLaren, Lando Norris, había sufrido una pésima clasificación en Ciudad de México tras cometer un error en su única tanda de la Q1 y no poder pasar, terminando 17º en la parrilla.

Pero después de probar una estrategia alternativa al principio del gran premio con los blandos, hizo buenos progresos para llegar a la 10ª posición antes de la bandera roja de mitad de carrera que ayudó a restablecer cualquier compensación de neumáticos contra sus rivales.

Sin embargo, al retroceder para evitar una caída en el reinicio, Norris cayó hasta la 15ª posición antes de protagonizar una brillante remontada que le llevó a la quinta plaza.

En declaraciones a Sky después de la carrera, Norris dijo que su hazaña fue aún más impresionante por el hecho de que tuvo que luchar y adelantar a algunos rivales difíciles, entre ellos George Russell y Daniel Ricciardo.

"Es muy especial", dijo Norris. "No fue del 20º al 10º. Fue del 14º al quinto. Fue contra George y Alex [Albon] y Oscar [Piastri] y Daniel. Así que me enfrenté a tipos rápidos e inteligentes.

"Pero lo hice todo bien, jugué bien los adelantamientos, los puse en posiciones incómodas, y me las arreglé para pasarlos a todos muy rápidamente, lo que me permitió terminar en P5".

Y añadió: "Lo más importante era no tener problemas. Y todo ha merecido la pena. Es agradable correr así, y me gustaría estar un poco más arriba. Creo que podríamos haber luchado por algún título".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45

Cuando se le preguntó cuál había sido el adelantamiento que más le había gustado, Norris respondió: "Probablemente el de Daniel... ¡es el que frena más tarde!

"Debimos estar muy, muy cerca. Frené antes de lo que él pensaba. Entonces, él frenó y yo me solté del freno y le cogí por fuera.

"Siempre que haces estos adelantamientos, y tienes que preparar salidas y todo eso, disfrutas de todo, así que realmente no me importa quién sea. Es que todos son buenos".

Problemas en el reinicio

Norris dijo que el mal reinicio que estuvo a punto de descarrilar su tarde se debió a que no fue capaz de poner sus neumáticos en la ventana de funcionamiento correcta.

"El reinicio es difícil", dijo. "No lo hicimos bien. Mi primera salida fue buena, pero la segunda no tanto.

"Creo que hemos tenido demasiados problemas con la temperatura de la unidad de potencia y cosas así, así que no he podido poner los neumáticos y demás en la posición correcta para el reinicio.

"Pagué un poco el precio. Luego tuve que evitar algún incidente y tuve que retroceder bastante en la recta, lo que podría haber sido mucho peor.

"Pero después de eso, mantuve la calma, puse los neumáticos en una buena posición y seguí a partir de ahí. Fue agradable, no pensé que volvería a P5. El ritmo del coche es alentador".

