Lando Norris tiene como objetivo "reiniciar" la Fórmula 1 en el verano de 2024, después de que unos "estúpidos" errores le impidieran terminar más arriba del sexto puesto en el Gran Premio de Bélgica.

El piloto de McLaren había salido cuarto y se esperaba que luchara por la victoria en la carrera que finalmente ganó George Russell deMercedes en un 1-2 para el equipo de las Flechas de Plata.

Norris, sin embargo, perdió tres posiciones en la primera vuelta cuando se fue parcialmente a la grava en la salida de la primera curva y poco después falló en un adelantamiento al Ferraride Carlos Sainz.

Al quedar atrapado detrás del Ferrari, Norris se vio superado por Max Verstappen en las primeras paradas y a partir de ahí el británico tuvo que perseguir al Red Bull hasta el final, terminando sólo 0,6 segundos por detrás de Verstappen, que se quedó a las puertas de batir al polesitter de Ferrari, Charles Leclerc.

Cuando se le preguntó cuánto necesitaba descansar durante las vacaciones de verano después de los altibajos de McLaren en la frenética racha de carreras de las últimas semanas, Norris respondió: "Quiero decir, todos lo necesitábamos, pero creo que yo sólo necesitaba resetear.

He perdido muchos puntos en las últimas tres o cuatro carreras por tonterías: errores y malas salidas, ahora en la curva 1".

"No sé por qué. Son cosas tontas. Ni siquiera son cosas difíciles.

"Fue solo la curva 1 mientras trataba de mantenerme fuera de problemas, tratando de asegurarme de que hubiera un hueco y no ser golpeado, y luego me puse fuera de la pista.

"Sólo algunas cosas estúpidas. El ritmo era bueno, el equipo está haciendo un trabajo increíble, así que estoy contento".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"En cierto modo siento que no quiero tomarme un descanso, sólo quiero continuar porque estamos en buena forma. Incluso hoy siento que el ritmo era muy fuerte.

"En las dos o tres últimas carreras no he tenido el acierto necesario y he perdido muchos puntos, así que espero volver con fuerza".

Explicando su costosa salida en la grava de La Source, Norris dijo que "simplemente lo juzgué mal, sinceramente".

Y añadió: "No quería que me sacaran en la curva 1, así que dejé un hueco y me equivoqué un poco en la salida".

Norris también encontró la carrera de Spa un evento en el que era "imposible adelantar", ya que Russell se llevó la victoria habiendo hecho una sola parada en boxes.

"Los adelantamientos han sido una mierda hoy", continuó. "Creo que ha habido muy pocos adelantamientos en pista. La mayoría han sido en las paradas en boxes.

"Hubo algunos adelantamientos, pero sólo cuando tenías una ventaja de 10 vueltas con los neumáticos.

"Por lo demás, sí, una carrera un poco dura con los adelantamientos. Y sentí que éramos rápidos, el coche era rápido. Simplemente no creo que hayamos maximizado lo que podíamos haber hecho".