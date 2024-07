Si se pueden ver sonrisas en los dos primeros escalones del podio, es difícil ocultar la decepción y el pesar de Lando Norris, que salió tercero y terminó en la misma posición. Sin embargo, en las 52 vueltas que separaron el semáforo de la bandera a cuadros hubo errores, decisiones estratégicas equivocadas y lamentaciones difíciles de digerir.

Ya en la salida, de hecho, el británico había perdido su posición sobre Max Verstappen en la curva tres, terminando así en cuarta posición. La llegada paulatina de las primeras gotas de lluvia, sin embargo, dio vida a su carrera, con un ritmo inigualable por el resto de equipos punteros, lo que le llevó a colocarse en cabeza tras veinte vueltas.

Unas vueltas que lo cambiaron todo, en especial porque había una gran incertidumbre sobre cuál era la previsión para las siguientes vueltas, que se iba modificando giro tras giro, posponiendo el momento en el que llegaría la lluvia de mayor intensidad. Mientras Verstappen y Carlos Sainz encontraban el momento adecuado para parar, la ventaja previa de Norris, así como el hecho de que el británico tuviera prioridad en la parada sobre Oscar Piastri, que mientras tanto se había colocado a medio segundo, permitió al número 4 salir de nuevo por delante tras el paso por boxes para montar el intermedio.

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri Fotografía de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tras una buena primera parte del stint, cuando la pista empezó a secarse, Hamilton empezó a acercarse por detrás, tomando la decisión de cambiar a neumáticos lisos antes de tiempo, un escenario que cambió totalmente la suerte del Gran Premio. En ese momento McLaren también reaccionó, aunque demasiado tarde, equivocándose también en la elección de neumáticos.

En las vueltas previas, había existido una larga charla con Norris por radio sobre qué compuesto elegir cuando la pista se secara, dado que el cambio a slicks se daba por hecho antes del final de la carrera dada la mejora de las condiciones. El propio McLaren había comentado que disponer de otro juego de medios, un compuesto que Red Bull y Mercedes no tenían, podría haber marcado la diferencia.

Más allá del momento de la parada, la elección del neumático también fue errónea. La decisión de apostar por el blando fue un tanto compartida: en la vuelta de reentrada se le preguntó al británico a qué piloto hubiera querido cubrir, es decir, a Hamilton, optando por el compuesto más blando, o a Verstappen, eligiendo el medio. La elección de Lando fue cubrir a Hamilton, razón por la cual McLaren fue finalmente persuadido de ir también con el blando, en parte debido a los tiempos que los pilotos estaban marcando con ese compuesto en la vuelta de salida.

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri Fotografía de: Zak Mauger / Motorsport Images

Sin embargo, cuando hay una situación de cruce entre el inter y el slick, hay que considerar si merece la pena montar el blando, especialmente en circuitos donde es fácil generar graining, como es el caso de Silverstone. Al final la elección del blando no dio sus frutos y Norris fue superado por Verstappen, con Red Bull habiendo seguido en cambio este razonamiento optando por el duro.

"Enhorabuena a Lewis: al final tomó esa decisión crucial, así que me quito el sombrero ante él y Mercedes. Se lo merecen. Ha sido duro, ha estado bien, ha sido divertido. Luchar con estos pilotos y en estas difíciles condiciones siempre es difícil y arriesgas mucho", dijo Norris.

"Hicimos muchas cosas buenas, pero también hay demasiadas decepciones hoy. Como equipo, no creo que hayamos hecho el trabajo que deberíamos o que hayamos sido lo suficientemente buenos. Aún así es bonito estar en el podio aquí en Silverstone".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Al margen de la responsabilidad del equipo, Norris también subrayó que era consciente de no haber tomado hoy las decisiones correctas que le valieron la oportunidad de llevarse una victoria que, por el contrario, parecía al alcance de la mano.

"No estoy tomando las decisiones correctas, pero al mismo tiempo me culpo a mí mismo hoy por no haber tomado algunas de las decisiones correctas. Lo odio. Odio acabar en esta posición y tener que poner excusas por no haber hecho un trabajo lo suficientemente bueno", dijo un Norris que mostraba claramente un atisbo de decepción.

"Pero sigo siendo feliz. Sigo disfrutando. Hicimos muchas cosas bien, hay muchos aspectos positivos. Pero, especialmente aquí en Silverstone, estábamos en un lugar en el que me gustaría que todo saliera a la perfección. Hoy no ha sido así, pero no pasa nada: volveremos más fuertes el año que viene y lo intentaremos de nuevo.