Norris manda mensaje a sus críticos: me gusta demostrarles que se equivocaron

Lando Norris superó a Max Verstappen de Red Bull en el Gran Premio de Miami del domingo después de que un coche de seguridad a mitad de carrera le permitiera tomar la salida en cabeza, pero el británico se las arregló para alejarse del Red Bull de Verstappen y conseguir una convincente primera victoria.

Después de 109 carreras sin subir a lo más alto del podio, la victoria de Norris se hizo esperar, pero el piloto de 24 años dice que nunca dudó de que llegaría su día, incluso si sentía que otros lo hacían.

"He tenido mis momentos en los que hemos estado cerca y no era capaz de convertirlo en victoria", dijo Norris.

"Por mucho que mucha gente dudara de que iba a ser capaz de juntarlo todo y ganar una carrera, yo no estaba preocupado.

"He tenido más confianza que nunca este año en que tengo lo que hay que tener y en que el equipo tiene lo que hay que tener, y he sido paciente.

"He estado haciendo mi trabajo y ejecutando mis carreras, ejecutando mi clasificación y haciendo lo que mejor sé hacer. Y sabía que iba a llegar mi momento".

Norris ya estuvo cerca de conseguirlo en el Gran Premio de Rusia de 2021, cuando una estrategia fallida bajo la lluvia hizo que él y el equipo desperdiciaran una posible victoria.

Ese casi fracaso, del que Norris sintió que "mucha gente habla basura", proporcionó argumentos cuestionables a aquellos que dudaban de que el británico pudiera hacer frente a la presión de competir por victorias.

"A la gente le gusta seguir utilizando eso, incluso después de China el fin de semana pasado, cuando cometí un error en la curva 1 sobre Lewis [Hamilton].

"Cualquiera puede decir lo que quiera. No tengo por qué gustarle a la gente. No hace falta que me apoyen.

"Pero cuando la gente duda de mí en ciertas situaciones, quieres salir y demostrarles que están equivocados".

"Creen que saben de lo que hablan, y cuando les demuestras que no es así, es bonito salir y hacerlo".

"No es un insulto a nadie, pero es bonito salir ahí fuera y hacer mi trabajo y demostrar a la gente de lo que soy capaz".

"Quería decir la frase de Valtteri 'a quien corresponda', pero me dije 'eso tiene copyright', así que no quise repetirla".