Norris: Dejé pasar a Piastri porque creo en los campeonatos

En las últimas 10 vueltas del Gran Premio de Hungría, la radio de contacto entre el muro de boxes de McLaren y Lando Norris alcanzó temperaturas áridas y ardientes.

Muchos, durante no pocos instantes, pensaron -incluso temieron, sobre todo en el muro de boxes del equipo de Woking- que Lando Norris tenía la idea de no ceder una merecida victoria a Oscar Piastri, que estaba aprovechando el duelo entre Max Verstappen y su compañero de equipo en la salida, para traerse a casa el mayor número de puntos posible de cara al Mundial.

En cambio, a falta de tres vueltas, Norris lo hizo. Frenó de repente en la recta, perdiendo los 6 segundos inteligentemente acumulados en el último stint sobre su compañero de equipo, y le dejó pasar, cediendo el liderato y la victoria.

Todo, sin embargo, podría haberse decidido por la radio de equipo más concreta desde el muro dirigida por Andrea Stella: "Piensa en el Campeonato del Mundo. Si no renuncias a la victoria, podrías perder el apoyo de tu compañero de equipo". En ese momento Norris se hizo a un lado.

Al final de la carrera, el rostro del piloto británico era elocuente, tirante y contraído como hacía tiempo que no lo era. Más clara aún fue la respuesta que dio a Nico Rosberg, que le preguntó al final de la carrera si había pensado en no dejar pasar a Piastri: 'El equipo me pidió que lo hiciera y lo hice. Y eso fue todo".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

Una frase exigua, pero que en sí misma lleva todo el significado, todas las decepciones de un piloto que habría preferido traer a casa 25 puntos y acercarse aún más a un Max Verstappen obviamente en apuros.

No en vano, Lando admitió que sigue creyendo en los títulos, especialmente en el de Constructores.

"Sin duda creo en el Campeonato del Mundo. Definitivamente creo en el Campeonato del Mundo de Constructores, porque McLaren tiene dos pilotos muy buenos y es un equipo fantástico. Así que absolutamente sí. Todavía queda mucho camino por recorrer. Y Spa puede cambiar totalmente las jerarquías, pero seguiremos empujando para intentar repetir".

Al final, Lando hizo hincapié en lo merecida que era la victoria de Piastri. Aunque su decepción era evidente, palpable, con cada sílaba pronunciada.

"Ha sido un gran día para el equipo y creo que de eso se trata hoy. Estoy contento, ha sido un camino muy largo que nos ha llevado a este resultado por méritos propios. Lo que hemos hecho hoy ha sido una gran carrera. Oscar hizo una buena salida, me adelantó y controló la carrera. Tarde o temprano llegaría la primera victoria y hoy ha llegado. Se la merecía.