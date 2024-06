La sensación era que la oportunidad estaba ahí para que Lando Norris volviera a batir a Max Verstappen, pero en Canadá el equipo McLaren no supo aprovecharla. El británico gestionó muy bien los neumáticos intermedios en el primer stint sobre la pista mojada, saliendo en la distancia para deshacerse tanto del piloto de Red Bull como del Mercedes de George Russell.

Justo cuando estaba ganando el liderato, un accidente de Logan Sargeant provocó la salida del Safety Car y el equipo de Woking no fue lo suficientemente rápido para reaccionar, manteniéndole en pista mientras por detrás sus perseguidores volvían a entrar a cambiar neumáticos. En el reinicio, por tanto, se encontró tercero, por detrás del holandés y el británico.

Tras una segunda ráfaga de lluvia, la pista comenzó a secarse de nuevo y fue en ese momento cuando Lando decidió intentar alargar su stint cuando llegó el momento de cambiar a slicks. La apuesta casi le salía, ya que salió de boxes por delante del tricampeón del mundo, pero con los neumáticos fríos patinó sobre el asfalto aún húmedo de la curva 2 y entonces Max encontró el hueco para volver a adelantarle.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A pesar de todo, no quiso recriminarse nada, recordando que en Miami fue el Safety Car el que le dio la gran oportunidad de conseguir su primera victoria en Fórmula 1: "Fue como fue: el Safety Car me ayudó en Miami, así que no quiero quejarme hoy. Son cosas que pasan, así son las carreras. Pero hice una buena carrera y el coche fue fuerte todo el fin de semana. Es bonito volver a estar tan cerca, así que vamos a seguir luchando", dijo Lando antes de subir al podio.

Un segundo puesto no es barato en una carrera que no fue nada fácil debido a las condiciones constantemente cambiantes: "Ha sido un caos, una carrera muy accidentada, pero siento que he pilotado muy bien de principio a fin. En los dos primeros stints tuvimos un ritmo fantástico, pero el Safety Car no me ayudó. Sí lo hizo en Miami, pero digamos que hoy he devuelto lo que había conseguido allí. Ha sido una carrera un poco desafortunada por mi parte, pero nos hemos divertido mucho. Estas condiciones son a la vez estresantes y divertidas para los que están dentro del cockpit", dijo, probablemente refiriéndose también a un par de excursiones que hizo fuera de la pista.

"Antes del Safety Car estaba en cabeza y ganaba un par de segundos por vuelta, pero aquí en Montreal siempre ocurren este tipo de imprevistos. Sólo puedo felicitar a Max, porque ha hecho una buena carrera, sin errores. Al final estoy contento con el segundo puesto, porque es un buen botín de puntos para el equipo, así que ha sido un fin de semana positivo", concluyó.