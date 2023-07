Qué esperar del nuevo formato de clasificación en Hungría

Las normas de Asignación Alternativa de Neumáticos están diseñadas para mejorar las credenciales de sostenibilidad de la F1, reduciendo el número de juegos que Pirelli tiene que llevar a cada fin de semana, al tiempo que crean potencialmente cierta variedad estratégica el día de la carrera.

El formato también se probará en el GP de Italia antes de que la FIA evalúe su impacto y se considere un uso más extenso en el futuro.

La asignación estándar de neumáticos de seco para el fin de semana es de 13 juegos, compuestos por dos duros, tres medios y ocho blandos.

Según las normas, los pilotos sólo reciben 11 juegos, con tres duros, cuatro medios y cuatro blandos. Hay que devolver un juego después de la FP1, otro después de la FP2 y dos más después de la FP3. Los pilotos deben conservar un juego de duros y otro de medios para el día de la carrera, pero deberían acabar con dos juegos de cada uno y, por tanto, con más opciones para la estrategia de carrera.

Lo más importante es que ahora se prescribe cómo deben utilizar los equipos los neumáticos en la clasificación. Sólo pueden utilizar los duros en la Q1, los medios en la Q2 y los blandos en la Q3.

Este año también se ha adoptado un formato similar para el sprint shootout y, como ocurrió el sábado en Austria, si la sesión se declara en mojado, se anulan las restricciones de los slicks.

Pirelli ha añadido otro elemento de intriga al ir un paso más suave que el año pasado y llevar sus compuestos C3, C4 y C5 a Hungría, después de haber hecho lo mismo para el evento abortado de Imola. En otras palabras, el medio de Budapest del año pasado es el duro de este año.

Un mecánico de Ferrari con unas pilas de neumáticos Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Con la asignación alternativa de neumáticos, todos los equipos tendrán dos juegos de duros, dos de medios y dos de blandos para la carrera", señaló Mario Isola de Pirelli a principios de año.

"Así que podemos ir un paso más blandos, y aunque eso aumente el número de paradas, tienen suficientes neumáticos".

"Con el sistema actual, no quiero decir que sea arriesgado, porque simplemente tienen que hacer más paradas en boxes, pero si llegan a la carrera con un solo juego de duros, un juego a medio, y todo el resto es blando, y el blando es demasiado blando, no es lo ideal para la carrera. Entonces tenemos una situación que no es natural y no es lo que queremos.

"Si las cosas funcionan, mantenemos [las reglas ATA], si no funcionan, volvemos al formato anterior. El planteamiento es el correcto porque, por desgracia, aunque intentes predecir cualquier detalle posible, siempre hay algo que no es predecible".

Los equipos dedicaron mucho tiempo a estudiar cuál sería el impacto del reglamento antes de Imola, y para este fin de semana se han remitido a esos deberes y los han modificado para Budapest.

"Sin duda, supondrá un reto añadido", afirma Joseph McMillan, ingeniero jefe de estrategia de carrera de Mercedes. Cuando se trata de la clasificación, normalmente nos centramos en cómo sacar el máximo partido del neumático blando en una sola vuelta".

"Eso incluye evaluar cuál es la preparación óptima del neumático, cómo es el mejor perfil de vuelta de salida, entre otras cosas. Ahora debemos pensar en eso para tres compuestos diferentes".

Como resultado, los equipos podrían adoptar diferentes enfoques sobre cómo utilizar las sesiones de entrenamientos.

"Es probable que veamos un rodaje mucho más variado en los entrenamientos libres", dice McMillan. "Siempre hacemos trabajo de una sola vuelta en cada compuesto de neumático. Pero normalmente, rodar con el neumático duro sólo ayuda a los pilotos a poner el ojo para rodar con el neumático blando. Sospecho que este fin de semana se hablará más de ello.

"En cuanto a los planes de carrera, será fascinante ver lo que hace cada uno. Cada equipo interpreta lo 'obvio' de forma ligeramente diferente. Será interesante ver cómo dividen su tiempo y la asignación de neumáticos entre la clasificación y la preparación de la carrera".

"No quieres ponerte en peligro rodando a una sola vuelta cuando todos los demás se centran en tandas largas. Quieres evitar el tráfico, y no quieres ser completamente diferente a los demás, ya que entonces tienes muy poca idea de dónde estás en términos de ritmo".

Mario Isola, director de carreras de Pirelli Motorsport, en la rueda de prensa del equipo Prinicpals. Foto de: FIA Pool

McMillan está de acuerdo en que los equipos tendrán ahora más margen de maniobra en cuanto a lo que tienen disponible para el día de la carrera.

"Con más juegos de medios y duros de los que solemos llevar es probable que acabemos con una asignación de neumáticos para la carrera mucho mejor que en otros grandes premios", afirma.

"Es muy poco probable que el C5, el neumático blando, sea una goma de carrera. Es factible que se prefiera el compuesto medio y el duro y, con más juegos de éstos deberíamos estar en mejor posición que de costumbre. Normalmente, debemos comprometernos a si queremos un segundo neumático duro, o un segundo medio, o un blando. En varias carreras este año, hemos optado por guardar un segundo juego de duros nuevos para la carrera".

"Aunque esto no entra en juego estratégicamente, es una decisión importante que deben tomar todos los equipos. Sin embargo, es probable que no sea el caso en Budapest, y después de la clasificación tendremos la posibilidad de seleccionar nuestra estrategia sin algunos de esos límites que solemos tener. Hemos acordado una propuesta inicial de lo que haremos, pero seguiremos adaptándola a lo largo del fin de semana. También hemos tenido que hacer un cambio de código en nuestras simulaciones para que entienda este formato de clasificación", finalizó.

Los equipos, por su parte, están abiertos a ver cómo se desarrolla la nueva normativa este fin de semana. "Creo que la asignación alternativa de neumáticos es algo bueno para probar", dijo el director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough.

"Creo que a los pilotos no les importará. Ya en las carreras al sprint hemos utilizado diferentes compuestos en la clasificación, en Bakú. Se trata de cómo adaptarse a los diferentes neumáticos e intentar que los pilotos practiquen lo suficiente con los compuestos antes de la clasificación, y que sigan teniendo gomas buenas para la carrera. Ese es el reto para todos. Creo que es interesante hacer algo así".

El jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Dave Robson, admitió cierta frustración por el hecho de que haya una elección obligatoria los sábados. "Tendremos que esperar y ver cómo va", declaró a Motorsport.com.

"Siempre preferiría que tuviéramos la libertad de elegir lo que hacemos, para ser honesto. Incluso si a veces no lo hacemos, pero que al menos tuvimos esa oportunidad. Cuanto más prescrito viene, menos oportunidades hay de hacer algo. Pero, como he dicho, tengo la mente abierta para ver cómo va. Ya lo descubriremos".