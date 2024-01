Nuevo monoplaza de Haas debería ser más del estilo de Magnussen

Kevin Magnussen luchó a veces durante la temporada pasada para sacar el máximo partido del coche 2023 del equipo, tal vez más que su compañero Nico Hulkenberg porque sus características no se adaptaban a su estilo.

Su preferencia por mantener la velocidad en las curvas, lo que exige que el coche gestione bien la transición entre la frenada en la aproximación y la entrada en curva, no era algo que el Haas VF-23 supiera hacer bien.

En cambio, perdía estabilidad cuando se le pedía que utilizara las fuerzas de frenado y rotación al mismo tiempo. Esto lo hacía mejor para pilotos como Hulkenberg, que tienen lo que se conoce como una aproximación en V, en la que frenan más en línea recta, giran bruscamente y luego aceleran a la salida.

Como dijo Magnussen en su momento: "No puedes combinar tanto las G con estos coches. Tienes que ir más en V en las curvas. Y esos son los dos estilos de conducción diferentes: Estilo V o no.

"Hay muchas variaciones diferentes de estos dos, pero a grandes rasgos eso es lo que me parece, y el coche de este año por nuestra parte es aún más vulnerable así".

Haas ha pasado el invierno tratando de resolver los problemas a los que se enfrentó el año pasado, y el nuevo jefe del equipo, Komatsu, cree que Magnussen debería sentir mejoras que le ayuden a mejorar su forma.

"Yo no diría eliminado, esa es una gran palabra", dijo cuando se le preguntó acerca de los problemas que Magnussen enfrentó el año pasado. "Pero ciertamente, hemos mejorado en él.

"Es un piloto que necesita una buena estabilidad de entrada y un [manejo] consistente en las curvas".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu y Kevin Magnussen en la parrilla el año pasado

Komatsu dice que tiene una buena relación de trabajo con los dos pilotos de F1 de Haas, y reconoce que podrían progresar juntos si fueran honestos entre ellos.

"Obviamente, conozco a Kevin [Magnussen] desde hace algunos años", dijo. "Nico [Hulkenberg], me gustó mucho trabajar con él el año pasado. Antes no le conocía.

"Aunque en realidad, cuando yo estaba trabajando con Lotus, él vino para un ajuste de asiento - no puedo recordar qué año - y se acordó de eso también.

"Ambos saben que soy bastante directo. Digo lo que pienso. No soy agresivo ni nada de eso, pero no digo tonterías, es que no tenemos tiempo que perder.

"Saben exactamente dónde estoy, dónde están ellos y trabajamos bien juntos. En cuanto a nuestros puntos fuertes y débiles, nos entendemos bastante bien. Tenemos un buen diálogo abierto y transparente, así que estoy contento".