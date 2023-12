Oficial: Ferrari confirma fecha de lanzamiento de su F1 2024

La noticia saltó a última hora: hubo que esperar al final de la charla con Fred Vasseur intercalada con tortellini en caldo y el clásico menú navideño para conocer la fecha de la presentación del monoplaza de 2024, cuando el proyecto 676 adoptará el nombre oficial con el que se estrenará en la nueva temporada.

"El nuevo monoplaza se presentará el 13 de febrero, la víspera de San Valentín", hizo oficial el director de la escudería del Cavallino, "y el resto lo verán ese día".

El directivo confirmaba así la anticipación de Motorsport.com, que ya había publicado un artículo el 7 de diciembre dando la fecha del martes 13 como la más probable, dejando una pequeña puerta abierta al aplazamiento del jueves 15 de febrero.

Foto: Ferrari Frederic Vasseur, director del equipo y director general de la Scuderia Ferrari

Fred pasó a explicar por qué Ferrari adelantó un día el lanzamiento del SF-23 en Fiorano...

"Queríamos tener un día más para preparar las pruebas. Bromas aparte, tenemos poco tiempo y ya lo hemos visto antes, ponerlo todo junto para estar listos para correr en Bahrein es todo un reto. En cualquier caso, otros equipos también habían elegido la fecha del 14, así que preferimos no cogerla también".

Los periodistas ibéricos presentes no dudaron en hacer saber a Vasseur que en España el martes 13 se considera un día de mala suerte, inadecuado para el lanzamiento de un nuevo coche que debería relanzar las fortunas del Cavallino en la F1.

"Si el martes 13 es el día de la mala suerte en España, puedo decir que en Francia es el viernes, pero sinceramente no son cosas que me interesen, no cuentan para nada".

El 676, por lo tanto, realizará el breve shakedown en Fiorano con los dos pilotos dando las poquísimas vueltas permitidas por las normas de la FIA para deleite de los fotógrafos y después el coche será llevado al taller para las primeras comprobaciones, ya que entonces se programará el primero de los dos días de rodaje. A partir de 2024, los equipos podrán rodar 200 km, duplicando la distancia que la Federación Internacional permitía hasta esta temporada.

Además de garantizar al departamento de marketing y comercial del Cavallino la posibilidad de realizar las habituales filmaciones de vídeo para los patrocinadores, los técnicos tendrán la oportunidad de evaluar con calma el potencial del nuevo Ferrari, recogiendo los primeros datos para hacer una primera correlación con los sistemas de simulación que en Gestione Sportiva han actualizado con la llegada de las fuerzas frescas y jóvenes de Mercedes y Red Bull.