"Como amante de este deporte, es decepcionante ver lo que está pasando ahora. Desde fuera no se ve bien. Creo que es un momento muy importante para que el deporte muestre sus valores y se atenga a ellos, haciéndose responsable de sus actos.

"Es un momento crucial para el deporte, en términos de lo que proyectamos al mundo. Cómo se gestiona. Y hasta ahora no se ha gestionado muy bien".

Lewis Hamilton no es la primera vez que da en el clavo en un tema tan importante y delicado.

El siete veces campeón del mundo hablaba antes de la carrera de Fórmula 1 en Yeda la semana pasada. En concreto, le preguntaron por las polémicas fuera de la pista en las que está inmerso el campeonato.

La situación del comportamiento de Christian Horner/Red Bull es la que lleva más tiempo coleando, pero la pregunta planteada a Hamilton también se refería a las investigaciones a las que se enfrenta actualmente el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. En el cerebro de la colmena del campeonato, por no hablar de la conciencia de los millones de aficionados que lo siguen, ninguna de las dos cosas va a desaparecer rápidamente. Y tampoco deberían.

La última situación, supuestamente, es un ejemplo asombroso de una organización que se dispara a sí misma en el pie. Tener al presidente de la FIA bajo investigación por el asunto trivial de una penalización en una parada en boxes (además de lo que pasó antes de la vuelta de Las Vegas) sólo da oxígeno a un temor muy real de amaño de carreras, al igual que lo que ciertos sectores de la afición de la F1 sienten por la saga del arbitraje de Abu Dhabi 2021. Esperamos el previsible resultado de la FIA marcándose a sí misma aquí.

En el primer caso, la saga de Horner, la historia ha dado aún más vueltas. Pero el mensaje del hombre en el centro fue: hablemos de otra cosa.

Tanto Horner como Ben Sulayem están en el punto de mira no deseado de la F1 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"En lo que a mí respecta, en lo que a Red Bull se refiere, seguimos adelante y miramos al futuro", dijo Horner en la rueda de prensa de directores de equipo en Arabia. "Mi mujer me ha apoyado fenomenalmente en todo esto, al igual que mi familia, pero la intromisión en mi familia ya es suficiente".

Eso fue cuatro días después de que Horner paseara a Geri Horner por el paddock de Bahrein en un gesto tan obvio de exhibición de relaciones que el Daily Mail llamó rápidamente a un experto en lenguaje corporal. La pareja volvía a estar delante de las cámaras después de que Max Verstappen consiguiera su segunda victoria en una semana en Oriente Medio.

El deseo general de progresar desde este punto turbio puede, por supuesto, suceder. Pero es simplemente vital que no suceda hasta que se hayan establecido y abordado plenamente todos los hechos del asunto. Sólo entonces se podrá avanzar.

Eso aún no ha sucedido porque la mayoría de los detalles del caso siguen siendo privados. Y, aunque algunas fuentes han sugerido que a la escudería Red Bull le gustaría dar a conocer más detalles, tal vez incluso el informe completo que fue compilado por un KC independiente no identificado antes de que Horner fuera absuelto por Red Bull GmbH, no puede hacerlo sin la aprobación expresa de todas las partes implicadas.

En este momento, la óptica parece horrible. Lo que ha agravado las cosas es la falta de cualquier acción o incluso palabras adecuadas de apoyo de los niveles superiores de la propia organización de la F1 y la FIA.

Se trata de una situación muy complicada, con un importante elemento de privacidad. Pero el hecho de que el pasado jueves, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la mujer que presentó la queja original haya sido suspendida eleva las cosas a un plano diferente.

¿Se trata de una represalia? ¿Se trata de un indicio de otro tipo de delito? ¿Cómo va a afectar todo esto a su bienestar y privacidad en un momento en que otra parte está pontificando sobre tales preocupaciones?

Estas preguntas y muchas más saltaban por el paddock de la F1 en Yeda. Y en los teléfonos, oficinas y fábricas del campeonato en general. Por ahora, la óptica es horrible. Y lo que ha agravado las cosas es la falta de acción o incluso de palabras adecuadas de apoyo por parte de los niveles superiores de la propia organización de la F1 y de la FIA.

Hamilton ha calificado de "momento crucial" la gestión de la F1 de los focos de atención fuera de la pista Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Así pues, esta sensación generalizada de ausencia de supervisión se combina con la abundancia de rumores difamatorios, y todo ello se transmite a las distintas áreas de la F1. A las mujeres que trabajan en esas esferas.

Autosport, que es parte de Motorsport Network, entiende que ahora hay una fuerte sensación en el paddock de que si algo le pasa a otra mujer y habla, puede ser tratada con dureza. Tras sondear las opiniones de fuentes de varios equipos el pasado fin de semana, se puso de manifiesto el acuerdo sobre esta situación. Esto debe cambiar. Y rápido.

Hay que respetar los procedimientos legales, por supuesto. Pero cuando son la presentadora de F1TV Laura Winter, que habló elocuentemente sobre cómo las noticias de las últimas semanas han hecho que sea difícil ser una mujer que trabaja en la F1, y el único piloto afroamericano del campeonato las voces más fuertes en asuntos tan difíciles, eso también es un problema.

Podría decirse que la F1 se encuentra en este punto porque ha fracasado colectivamente a la hora de abordar los anteriores problemas de sexismo. Que ha enarbolado esas actitudes del "Club de las Pirañas" y del "sexo, desayuno de campeones". Y se ha apuntado a celebrar carreras en una dictadura tras otra. Si el campeonato no hace las cosas bien esta vez, y realmente aún hay tiempo, seguramente lo que podría estar por venir podría ser aún peor.

Al fin y al cabo, en los últimos años la F1 se ha comprometido a abordar sus antiguos problemas de diversidad. Eso es digno de elogio, junto con la comprensión de que al atraer más a las minorías se puede ganar dinero adicional.

Pero si una prueba real de tales compromisos es ahora horrorizar a sus mujeres y, por extensión, desanimar potencialmente a más mujeres jóvenes que algún día quieran venir a trabajar en la F1 en cualquier puesto sólo para descubrir que el sueño no es lo que parece, el progreso del que se jacta está deprimentemente en grave peligro.