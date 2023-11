O'Ward listo para su rol en McLaren: Me siento cerca de encontrar el límite

El piloto mexicano Patricio O’Ward finalizó en la segunda posición en los test de postemporada en Abu Dhabi, un resultado que, en su opinión, demuestra los pasos adelante que pudo dar en cuanto a la confianza del coche respecto a la sesión del viernes en donde rodó en la primera práctica libre del último gran premio de la temporada.

“El plan de carrera de hoy fue un poco de todo. Hicimos 100 y algo de vueltas, solo por la mañana logramos como 73 o algo así y fueron continuas, no hubo mucho enfriamiento, así que eso equivale a una distancia de carrera completa, lo cual era mi primera ocasión y se trataba de leer el coche, de entenderlo, de empujarlo, de entender qué hacer cuando se bloquean las gomas traseras o las delanteras, todas estas cosas que suman un poco de tiempo de vuelta y te dan confianza, necesaria para ser veloz”, expresó el mexicano a un grupo de medios dentro de los que estaba Motorsport.com.

O'Ward finalizó 15 en la sesión del viernes en este mismo circuito en lo que fue su primera ocasión en el MCL60 de McLaren, pero admitió no pudo experimentar la totalidad del monoplaza dado que debía entregarlo en una pieza ante la contienda por el cuarto puesto del campeonato de constructores que afrontaba la casa de Woking respecto a Aston Martin.

Ahora, la sensación fue diferente y en su última hora del test donde ocupó el espacio reservado para jóvenes pilotos avanzó al segundo escaño.

“Hoy por la tarde hicimos tandas con poco combustible, podía sentir que podía atacar con el coche comparado con una carga media o alta de gasolina. Es una gran diferencia”.

A pesar del segundo puesto por detrás de Esteban Ocon, el mexicano y que será reserva de McLaren en 2024, indicó que siente aún puede obtener mayor avance en su adaptación a un F1.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL60

“Creo que todavía falta. Cada vez que me subo al coche siempre aprendo más y siempre extraigo más y más y más del tiempo de vuelta. Pero hoy llegué a estar en una posición muy cómoda, donde me sentí como si estuviera en la parte superior del coche. Sentí que estaba bien, haciendo lo que quería, y que no estaba jugando a adivinar lo que el coche quería que hiciera”.

El mexicano destacó que, a diferencia de su primera experiencia con el coche, en esta ocasión estaba listo físicamente luego de realizar una simulación de carrera.

“Físicamente, la limitación es el cuello, pero hoy he dado más de 100 vueltas y mi cuello ha sido un campeón. Estoy muy orgulloso. No tienes ni idea de todo el trabajo que he hecho en mi cuello en los últimos dos años, lo he destrozado día tras día, para soportar lo que estos coches son capaces de hacer, porque en las curvas rápidas son increíbles”, finalizó.