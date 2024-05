El BRM de Pedro Rodríguez correrá en Mónaco de la mano de Adrián Fernández

El piloto mexicano Adrián Fernández y la organización del GP de México rendirán un homenaje a Pedro Rodríguez en el próximo GP Histórico de Mónaco donde el excompetidor de IndyCar manejará el mítico BRM.

Fernández es ahora el nuevo propietario del BRM P153 con el que Pedro Rodríguez se llevó su última victoria en la F1 en la temporada 1970, un año antes de su fallecimiento. Para el nuevo dueño adquirir esta reliquia tiene un gran valor histórico.

“Fue él quien nos infectó la pasión por el automovilismo a los mexicanos. Yo tenía siete u ocho años cuando él murió. No tuve la oportunidad de poder conocerlo, le hubiera encantado. Es una de las cosas que añoro porque me hubiera gustado que él me acompañara en mi viaje por Europa para apoyarme, sobre todo en mis comienzos”, expresó Adrián Fernández en una entrevista a Motorsport.com

Pero ahora, con 61 años cumplidos y tras haber sido subcampeón de IndyCar, podio en las 24 Horas de Le Mans con Aston Martin, y campeón de la American Le Mans Series, ha decidido darse un autoregalo comprando el monoplaza, algo que él disfruta no solo por su valor histórico, sino por la sensación que le transmite.

“Ahorita me siento como enano. Es que imagínate. Puedo disfrutar todo esto, con mi hijo que no me vio correr. Ha sido un largo camino que he recorrido por 32 años, duros, pero muy bonitos. Aquí es donde te das cuenta que el sacrificio vale la pena porque tienes recompensas como esta”.

“Cada vez que me subía el coche me pone la piel chinita”, recuerda Fernández ahora que ha podido entrenar con él. “Solo de pensar en el sentimiento de que Pedro estaba montado en este auto, de lo que representa Pedro para México, para nosotros, y de lo triste de saber que no está aquí con nosotros, son muchas emociones”, indicó el mexicano quien ahora quiere ver el coche de nuevo en una parilla de F1 y lo hará, el próximo 10 al 12 de mayo con el GP Histórico de Mónaco.

Adrián Fernández correrá el BRM de Pedro Rodríguez Photo by: GP de México

“Ya estamos inscrito para Mónaco, es algo que nunca he corrido, pero es una cosa increíble. Para mí, correr el coche de Pedro Rodríguez en Mónaco, una pista que jamás he corrido para lo que significa para mí, lo que representó ese primer pilar del automovilismo mexicano, porque Pedro fue ese primer pilar, el que inició todo. Será algo maravilloso”.

Para esta aventura, Adrián Fernández se ha unido con el Gran Premio de México para tener una decoración que mantenga los colores clásicos del coche, pero con presencia de la carrera que se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Traer este coche a manos de Adrián es recuperar algo histórico de nuestra cultura. Después de que Adrián lo manejó en el Autódromo en el aniversario se enamoró y ahora él pudo comprarlo. La carrera de Mónaco será su despedida formal del territorio europeo y será un tributo para Pedro”, expresó Rodrigo Sánchez, jefe de marketing del GP de México y quien fue pieza clave para que Fernández adquiriera el coche.

“Hace dos años presenté a Adrián con Jaime Bergel, quien tenía el coche. Este coche en específico ha tenido como tres dueños y con el último yo tengo una gran relación. Fue desde ese momento cuando Adrián lo manejó en México que comenzaron ellos a platicar. No fue sencillo porque Bergel es un gran conocedor y le tiene mucho cariño al coche por Pedro Rodríguez. Al final, se dieron las cosas”.

Adrián Fernández en el BRM de Pedro Rodríguez Photo by: GP de México

Adrián Fernández, BRM P153 Photo by: Prensa Mexico GP

