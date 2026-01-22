La película "F1" consigue cuatro nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película

La película F1 ha obtenido nominaciones en cuatro categorías para los Oscar 2026.

El taquillero filme, dirigido por Joseph Kosinski y producido por Jerry Bruckheimer, ha sido nominado a Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

En la categoría de Mejor Película, F1 compite contra Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.

F1 figura junto a Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value y Sinners en la categoría de Mejor Montaje, y junto a Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, Sirat y Train Dreams en la categoría de Mejor Sonido.

En la categoría de Mejores Efectos Visuales, Avatar: Fire and Ash, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus y Sinners están nominadas junto a F1.

La película F1 sigue al piloto nómada Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, en su regreso a la Fórmula 1 con el equipo en dificultades APX GP, junto al piloto novato Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris.

El film fue rodado durante fines de semana reales de carrera y cuenta con la participación de los pilotos de las temporadas 2023 y 2024, incluido el siete veces campeón Lewis Hamilton, quien además se desempeñó como productor ejecutivo.

Desde su estreno en junio de 2025, la película protagonizada por Pitt ha superado los 630 millones de dólares en la taquilla mundial. Dado su éxito, no sorprende que ya hayan comenzado las conversaciones sobre una secuela.

"Estamos en esa etapa de simplemente imaginar cuál podría ser el próximo capítulo para Sonny Hayes y para APX GP", explicó Kosinski a Variety en noviembre de 2025.

"Pero, ya sabes, basándonos en la reacción de todo el mundo ante esta película, es algo que la gente quiere ver y estaría encantado de volver y hacerlo porque nos divertimos muchísimo haciendo esta".

La ceremonia de los Oscar 2026, que será presentada por Conan O'Brien, tendrá lugar en Los Angeles el domingo 15 de marzo.

